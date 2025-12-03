O piesă vestimentară cu totul neobișnuită pentru Antichitate a fost scoasă la lumină și expusă pentru prima dată la Muzeul Bolton din Anglia. Este vorba despre o pălărie de soare romană veche de aproximativ 1.600 de ani, realizată din lână împâslită, în cinci culori. Artefactul, considerat „foarte rar” de specialiști, ar fi putut aparține unui soldat roman staționat în Egipt și era folosit, probabil, pentru protecție împotriva soarelui puternic și a furtunilor de nisip, relatează LiveScience.

Pălăria a fost descoperită în 1911 de egiptologul britanic Sir Flinders Petrie însitul Lahun (Illahun), un oraș din regiunea Fayum cunoscut pentru complexul piramidal și pentru bogatele morminte din perioada coptă. Piesa, donată ulterior muzeului din Bolton, face parte dintr-un ansamblu de textile care ilustrează rafinamentul tradițiilor vestimentare din Egiptul creștin timpuriu.

O structură ingenioasă și un design surprinzător de elaborat

Descrierea muzeului arată că pălăria conică a fost realizată prin îmbinarea a patru părți, unite central printr-un mic buton. Baza este din fetru maro, completată de un bor lat roșu. Marginea a fost întărită cu lână verde și finisată cu material albastru, iar partea interioară este căptușită cu fetru alb. Cusăturile sunt fine, decorate cu modele în lanț, dovadă a unei măiestrii textile avansate.

Obiectul măsoară aproape 40 de centimetri în diametru și reprezintă cea mai bine conservată dintre cele doar trei pălării similare care au supraviețuit din acea perioadă. Experții sugerează că piesa păstrează elemente ale modei militare romane din secolul al III-lea, dar adaptate pentru condițiile dure ale Egiptului.

Contextul istoric: între Imperiul Roman și noua cultură coptă

Pălăria datează din primele secole ale perioadei copte, începută în jurul anului 395 d.Hr., după divizarea Imperiului Roman. În acea vreme, limbajul cultural și religios al Egiptului trecea printr-o transformare profundă. Creștinismul se extindea rapid, iar textilele copte, descoperite în mormintele din Fayum, reflectau această tranziție prin iconografie mixtă, de la simboluri egiptene, precum ankh-ul, la divinități romane și sfinți creștini.

Restaurare minuțioasă și prima prezentare publică

Abia în august 2025 pălăria a fost expusă publicului pentru prima dată, după un proces riguros de conservare. Experta în textile Jacqui Hyman, care a restaurat piesa, explică faptul că moliile deterioraseră lâna împâslită, însă daunele au fost reparate cu materiale vopsite manual, iar forma originală a fost reconstituită cu grijă.

„Această pălărie a fost făcută pentru a fi purtată. Dar, dacă ar putea vorbi, ne-ar dezvălui cine a creat-o și cine a purtat-o, și probabil multe povești despre viața în Egiptul roman”, a declarat Hyman.