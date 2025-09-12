60 de milioane de grade Celsius / Soarele este mult mai fierbinte decât se estimase, arată un nou studiu

O echipă internațională de cercetători din SUA, Marea Britanie și Norvegia a descoperit că erupțiile solare, explozii uriașe în atmosfera Soarelui, încălzesc particulele la temperaturi de șase ori mai mari decât estimările anterioare, ceea ce ar putea rezolva un mister din astrofizică care a durat aproape 50 de ani, informează Space.com.

Erupțiile solare eliberează valuri puternice de radiație, radiații care pot perturba sateliții, semnalele radio și reprezintă un risc pentru astronauți. Conform studiului publicat recent în The Astrophysical Journal Letters, studiu condus de Alexander Russell de la Universitatea St. Andrews din Scoția, particulele din atmosfera solară afectate de erupții pot ajunge la incredibila temperatură de 60 de milioane de grade Celsius (108 milioane de grade Fahrenheit), mult peste valorile estimate anterior, între 10 și 40 de milioane de grade Celsius.

O lege universală a temperaturilor solare

„Acesta pare a fi un fenomen universal”, explică Russell. Efectul fusese deja observat în spațiul apropiat Pământului și în simulările vântului solar, însă până acum nu fusese asociat direct cu erupțiile solare.

De mai bine de patru decenii, astronomii au fost surprinși de forma largă și neclară a liniilor spectrale ale elementelor din erupții, observabile prin telescoape. Până acum, această anomalie era explicată prin turbulența plasmei solare, însă datele nu se potriveau întotdeauna cu această teorie.

Ionii, adevărații vinovați

Studiul lui Russell arată că explicația este mai simplă. Ionii din erupții sunt mult mai fierbinți decât se credea. Experimentele și simulările reconectării magnetice, procesul de rupere și realiniere a liniilor de câmp magnetic care alimentează erupțiile, au arătat că electronii ating 10–15 milioane de grade Celsius, în timp ce ionii depășesc 60 de milioane de grade Celsius.

Această diferență de temperatură durează suficient de mult pentru a influența comportamentul erupțiilor, iar mișcarea rapidă a ionilor determină lățirea liniilor spectrale, rezolvând astfel misterul de decenii.

Impact asupra prognozei vremii spațiale

Noile descoperiri au implicații directe pentru prognoza vremii spațiale. Subestimarea energiei stocate în ionii erupțiilor poate duce la erori în previziuni, iar modelele actuale trebuie ajustate pentru a oferi operatorilor de sateliți, companiilor aeriene și agențiilor spațiale informații precise și timp suplimentar de reacție.

Cercetarea recomandă o abordare „multi-temperatură” a modelelor solare, în care electronii și ionii sunt analizați separat. Această metodă este folosită deja pentru plasma din câmpul magnetic al Pământului, dar a fost rar aplicată la Soare.