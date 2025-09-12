A descoperit NASA urme de viață pe Marte? Un răspuns cert nu va veni decât atunci când mostrele colectate de Perseverance vor ajunge pe Terra

O posibilă descoperire majoră realizată de roverul Perseverance al NASA pe Marte ar putea rămâne în incertitudine pentru mai mulți ani. Miercuri, 10 septembrie, echipa Perseverance a anunțat că a identificat posibile urme de viață în fragmente ale unei stânci marțiene denumite „Cheyava Falls”, studiată pentru prima dată de rover anul trecut, anunță Space.com.

Mineralele descoperite, vivianit și greigit, conțin fier și au fost găsite în sedimentele bogate în argilă ale unui fost lac secat de mult timp. „Combinarea acestor minerale, care par să fi fost formate prin reacții de transfer de electroni între sedimente și materie organică, reprezintă o potențială amprentă pentru viața microbiană, care ar folosi aceste reacții pentru a produce energie necesară creșterii”, a precizat NASA într-un comunicat.

Posibile explicații alternative

Cercetătorii subliniază că microbii antici nu sunt singura explicație pentru prezența vivianitului și greigitului. Astfel de minerale se pot forma și prin procese geologice. Roverul singur nu va putea determina cu certitudine dacă aceste minerale sunt un semn al vieții marțiene.

„Am folosit practic întreaga capacitate de analiză a roverului. Suntem aproape de limitele a ceea ce roverul poate realiza pe suprafața planetei în ceea ce privește răspunsul la această întrebare”, a declarat Katie Stack Morgan, om de știință al proiectului Perseverance, în cadrul unei conferințe de presă.

Planul original: aducerea mostrelor pe Pământ

NASA anticipa această limitare, astfel că misiunea Perseverance a fost concepută ca un proiect de returnare a mostrelor. De la aselenizarea sa în craterul Jezero, cu diametrul de 45 km, în februarie 2021, roverul a colectat roci și sol marțian și le-a sigilat în tuburi de dimensiunea unor trabucuri.

Planul este să fie aduse pe Pământ aproximativ 30 dintre aceste tuburi, unde pot fi analizate mult mai detaliat decât permite setul de instrumente al roverului. „Echipamentul roverului Perseverance a fost selectat cu gândul la o misiune de returnare a mostrelor de pe Marte. Ideea a fost ca echipamentul să ne ducă doar până la desemnarea unui posibil biosignatură, iar restul poveștii să fie spus de instrumentele de pe Pământ”, a explicat Stack Morgan.

Costuri și termene în creștere

Inițial, proiectul Mars Sample Return (MSR) era estimat la aproximativ 3 miliarde de dolari, cu sosirea mostrelor pe Pământ până în 2033. Până în 2023, costurile au crescut între 8 și 11 miliarde de dolari, iar sosirea probelor a fost amânată până în jurul anului 2040.

Reducerea finanțării NASA prevăzută în bugetul federal al lui Donald Trump pentru 2026, a dus însă la anularea mai multor misiuni, inclusiv MSR.

Soluții alternative și competiția globală

Între timp, NASA explorează modalități mai rapide și mai eficiente de a aduce mostrele acasă. Companii precum Rocket Lab și Lockheed Martin au propus misiuni private de returnare a mostrelor, iar SpaceX ar putea folosi racheta Starship în acest scop.

Există, totodată, o adevărată cursă internațională. China plănuiește lansarea misiunii Tianwen 3 în 2028 și ar putea aduce mostrele pe Pământ încă din 2031.