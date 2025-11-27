Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primit confirmarea angajamentului NASA pentru misiunea roverului Rosalind Franklin, prevăzută pentru 2028 cu destinaţia Marte, a anunţat miercuri directorul său general în oraşul german Bremen, informează AFP, citată de Agerpres.

În marja consiliului ministerial al ESA, care trebuie să stabilească bugetul agenţiei pentru următorii trei ani, directorul ESA, Joseph Aschbacher, a declarat că a primit o scrisoare care elimină semnele de întrebare ce planau asupra alegerilor bugetare americane după revenirea la putere a preşedintelui Donald Trump.

„Am primit o scrisoare de la administratorul NASA, ieri, care confirmă contribuţia lor la proiectul Rosalind Franklin, iar aceasta este o veste excelentă”, a declarat Joseph Aschbacher.

Misiunea Rosalind Franklin are obiectivul de a trimite pe „Planeta Roşie” un rover, un vehicul ce va fi capabil să efectueze foraje în scoarţa marţiană până la adâncimea de doi metri în căutarea urmelor potenţiale ale unor forme de viaţă.

Această misiune, ExoMars, iniţiată în 2015, a fost afectată serios în 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia, care era pe atunci partenerul principal al ESA în acest proiect.

ESA a decis atunci să suspende acea colaborare, apoi să îi pună capăt în vara anului 2022, căutând ulterior noi parteneriate pentru a continua să o finanţeze.

„NASA contribuie în trei domenii: serviciile de lansare, RHU (Radioisotope Heater Units, unitatea de încălzire cu radioizotop) şi Aero Braking Engines (motoare cu frânare aerodinamică)”, a detaliat directorul general al ESA.

Motoarele cu frânare aerodinamică au fost deja confirmate în urmă cu ceva timp. Celelalte două contribuţii americane reprezintă un motiv de uşurare pentru ESA, cu atât mai mult cu cât NASA va furniza, de asemenea, „un instrument de analiză a eventualelor urme de viaţă pe Marte”.