2026 se anunță un an crucial pentru SpaceX și pentru programul său Starship, cea mai puternică și înaltă rachetă construită până acum. Compania lui Elon Musk trebuie să demonstreze că Starship este pregătit să transporte astronauți pe Lună în cadrul misiunii NASA Artemis III, programată „nu mai devreme de 2027”, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Întârzierile recente ale programului au pus însă în discuție respectarea contractului și au amplificat competiția cu alte programe internaționale, inclusiv cu Blue Origin, compania lui Jeff Bezos.

Testul de zbor este așteptat în primul trimestru al anului

SpaceX a dezvăluit recent o imagine a următorului booster Super Heavy, care va fi folosit în Starship Flight 12, surprins complet asamblat la Starbase, în sudul Texasului. Deși lansarea nu are încă o dată confirmată, testul de zbor este așteptat în primul trimestru al anului.

Întârzierile au venit după ce boosterul inițial pentru Flight 12 a fost avariat în timpul testelor din noiembrie. Acesta era primul booster din Version 3, o versiune îmbunătățită cu motoare Raptor 3 mai puternice și structură mai ușoară.

Boosterul nou Version 3 este acum complet asamblat și pregătit pentru testele din 2026. Succesul acestora va fi crucial pentru menținerea contractului Artemis III, mai ales că NASA a indicat că ar putea căuta alternative dacă întârzierile persistă.

Alimentarea pe orbită, vitală pentru „viața multiplanetară”

Pe lângă competiția cu Blue Origin pentru misiunea Artemis III, Starship are în plan obiective mult mai ambițioase… transportul oamenilor pe Marte. Elon Musk a declarat că intenționează să lanseze un Starship fără echipaj la următoarea aliniere favorabilă a Pământului și lui Marte, care apare la fiecare 26 de luni, următoarea oportunitate fiind spre sfârșitul acestui an.

Unul dintre pașii esențiali pentru a atinge aceste obiective este alimentarea pe orbită, tehnologie pe care Musk o consideră vitală pentru „viața multiplanetară”. Demonstrațiile planificate au fost amânate de mai multe ori, însă anul acesta devin indispensabile pentru ca Starship să fie capabil să transporte astronauți pe Lună și, ulterior, să pornească spre Marte.

Starship rămâne totuși o realizare impresionantă: 122 de metri înălțime, cea mai puternică rachetă din lume, cu cinci zboruri deja efectuate anul trecut. Versiunea 3, pregătită pentru Flight 12, este și prima care va fi capabilă să ajungă pe Marte.