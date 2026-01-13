O echipă internațională de astronomi a raportat descoperirea unui obiect cosmic enigmatic, un „perturbator” întunecat cu masa echivalentă unui milion de sori și, cel mai probabil, o gaură neagră în centru. Obiectul a fost detectat exclusiv prin influența sa gravitațională asupra mediului înconjurător, potrivit unui material publicat luni în revista Nature Astronomy, citat de Space.com și Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Localizat la aproximativ 11 miliarde de ani-lumină de Soare și identificat în 2025, acesta devine cel mai îndepărtat obiect cosmic descoperit vreodată doar prin efectele gravitaționale pe care le exercită.

O structură fără precedent care ar putea indica o nouă clasă de obiecte întunecate

„Partea centrală interioară corespunde ipotezei unei găuri negre sau a unui nucleu stelar extrem de dens, care surprinzător reprezintă aproximativ un sfert din masa totală a obiectului”, a explicat Simona Vegetti, de la Institutul Max Planck pentru Astrofizică din Germania, coordonatoarea studiului.

Pe măsură ce ne îndepărtăm de centru, densitatea obiectului scade, formând un disc vast, o structură fără precedent care ar putea indica o nouă clasă de obiecte întunecate, adaugă cercetătoarea.

Obiectul a fost descoperit în cadrul sistemului de lentilă gravitațională JVAS B1938+666. Fenomenul de lentilă gravitațională, prezis de Einstein în 1915 prin teoria relativității generale, apare atunci când lumina de la o sursă îndepărtată este curbată de prezența unui obiect masiv aflat între sursă și observator.

Niciun model existent nu explică complet perturbatorul

Sistemul JVAS B1938+666 include corpuri masive aflate la distanțe între 6,5 și 11 miliarde de ani-lumină, obiectul misterios fiind cel mai îndepărtat dintre acestea.

Echipa de cercetători a reconstruit „profilul de densitate” al obiectului, o procedură extrem de complexă, deoarece sistemul cuprinde multiple corpuri, în principal o galaxie eliptică masivă. Spre deosebire de acestea, perturbatorul este complet invizibil.

„Separarea componentelor de masă într-un obiect atât de îndepărtat și relativ mic a fost extrem de dificilă, dar și incredibil de fascinantă”, a declarat Vegetti.

Pentru a înțelege natura misteriosului obiect, cercetătorii au analizat micile perturbări pe care le provoacă asupra arcului lentilei gravitaționale și le-au comparat cu datele obținute de telescoape precum Green Bank, utilizând modele de distribuție a materiei întunecate. Rezultatele au arătat că niciun model existent nu explică complet perturbatorul.

Un obiect ale cărui proprietăți nu pot fi explicate cu modelele actuale

„Profilul său este neobișnuit: extrem de dens în centru, dar cu o extindere enormă în jur, mult mai mare decât cea observată în galaxii sau sisteme stelare cu masă comparabilă”, a explicat Davide Massari, membru al echipei de la Institutul Național de Astrofizică din Bologna, Italia.

Deși descoperirea a fost realizată cu telescoape radio, studiile viitoare ar putea folosi observații în alte lungimi de undă, inclusiv telescopul James Webb.

„Dacă am detecta lumină vizibilă sau infraroșie, obiectul ar putea fi o galaxie pitică ultracompactă cu un halou stelar neobișnuit. Dacă nici JWST nu detectează nicio emisie, atunci avem de-a face cu un obiect ale cărui proprietăți nu pot fi explicate cu modelele actuale de materie întunecată”, a adăugat Cristiana Spingola, membră a echipei italiene.