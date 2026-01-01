Astronomii care folosesc Telescopul Spațial James Webb (JWST) au descoperit o „creșă” stelară enigmatică în apropierea centrului Căii Lactee, scrie Daily Galaxy, citat de Mediafax.

Descoperirea pune sub semnul întrebării teoriile cunoscute privind eficiența formării stelelor în medii galactice extreme.

Regiunea, cunoscută sub numele de Sagittarius B2, se află la aproximativ 26.000 de ani-lumină de Pământ, aproape de centrul galaxiei.

Deși conține doar circa zece la sută din gazul molecular din zonă, produce aproape jumătate din stelele care se formează acolo.

Oamenii de știință spun că un asemenea nivel de eficiență contrazice modelele actuale de formare a stelelor.

Cu ajutorul instrumentelor în infraroșu ale lui Webb, cercetătorii au observat nori denși de gaz și praf care strălucesc în nuanțe intense de roșu și violet.

Unele regiuni rămân complet opace, sugerând existența unor protostele adânc îngropate, ascunse privirii.

Datele din infraroșu mediu au scos la iveală zone cu o complexitate chimică excepțională în interiorul norului.

Aceste regiuni conțin molecule rareori întâlnite împreună în alte părți ale galaxiei.

Cercetătorii cred că turbulențele, câmpurile magnetice și diferențele de temperatură ar putea accelera colapsul gravitațional.

Totuși, nicio teorie singulară nu explică pe deplin productivitatea extraordinară a regiunii.

Radiația intensă și gravitația puternică din centrul galactic complică și mai mult modelarea acestui mediu.

Oamenii de știință de la NASA afirmă că înțelegerea regiunii Sagittarius B2 ar putea remodela teoriile despre evoluția galaxiilor.

Dacă astfel de „fabrici” stelare extrem de eficiente sunt comune în apropierea nucleelor galactice, modelele actuale ar putea necesita revizuiri.

Observațiile în infraroșu stratificate ale telescopului spațial James Webb permit cartografierea simultană a temperaturii, densității și compoziției chimice.

Datele sugerează că mai multe generații de stele se pot forma simultan în același nor.

Studiile viitoare vor stabili dacă Sagittarius B2 este un caz izolat sau parte a unui tipar cosmic mai larg.