După 25 de ani de activitate continuă, cel mai ambițios proiect de cooperare spațială din istorie se pregătește pentru ieșirea din scenă. NASA a anunțat că Stația Spațială Internațională va fi scoasă e pe orbită în 2030, într-o operațiune controlată ce se va încheia în cel mai izolat loc de pe planetă, Punctul Nemo, anunță Space.com.

Potrivit NASA, laboratorul orbital își trăiește ultimii ani. Până la sfârșitul deceniului, SSI va fi scoasă de pe orbită printr-o manevră atent planificată, menită să o conducă spre o zonă sigură a Oceanului Pacific. Pentru această operațiune, agenția americană va folosi o versiune special modificată a capsulei Dragon, dezvoltată de SpaceX, care va ghida uriașa structură spre așa numitul „cimitir spațial”, o regiune vastă și pustie cunoscută sub numele de Punctul Nemo.

Punctul Nemo, locul unde mor navele spațiale

Situat la coordonatele 48°52.6′S, 123°23.6′W, Punctul Nemo este considerat cel mai îndepărtat loc de pe planetă față de orice uscat, la peste 2.600 de kilometri de cea mai apropiată insulă locuită. Din acest motiv, el a devenit de zeci de ani destinația preferată pentru deșeurile cosmice.

În ultimele decenii, sute de sateliți și stații spațiale au fost direcționate spre această zonă, pentru a reduce riscul ca fragmentele care supraviețuiesc reintrării să lovească zone populate. „Dacă există un loc sigur pentru a înmormânta o stație spațială, acesta este Punctul Nemo”, glumesc inginerii spațiali.

Cum va arde SSI în atmosferă

Inginerii NASA estimează că dezmembrarea SSI va avea loc în trei etape. Mai întâi se vor desprinde panourile solare și radiatoarele, apoi modulele principale, iar în final componentele se vor fragmenta complet.

„Majoritatea modulelor vor arde complet în atmosferă. Dar unele elemente dense, precum structurile metalice principale, vor supraviețui și vor cădea în zona nelocuită a oceanului”, explică oficialii NASA.

Această metodă este rezultatul lecțiilor învățate din reintrările altor stații, precum Mir, pe care Rusia a direcționat-o controlat spre Punctul Nemo în 2001, și Skylab, care s-a prăbușit parțial peste Australia în 1979.

Cea mai mare stație care va cădea vreodată pe Pământ

Cu o lungime cât un teren de fotbal și o greutate de 460 de tone, Stația Spațială Internațională va deveni cel mai mare obiect artificial prăbușit vreodată pe Pământ. Prin comparație, stația rusă Mir cântărea „doar” 130 de tone.

NASA speră ca misiunea din 2030 să marcheze nu doar sfârșitul unui capitol, ci și începutul unei noi ere în explorarea spațiului. În locul SSI, agenția intenționează să colaboreze cu companii private pentru construirea unor stații comerciale orbitale, mai mici, mai eficiente și mai ușor de întreținut.