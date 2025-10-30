Cel mai tânăr astronaut chinez va pleca spre Staţia Spaţială Tiangong

Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială, precum şi patru şoareci, au anunţat joi autorităţile chineze, citate de AFP, transmite Agerpres.

Lansarea este programată pentru vineri, la ora locală 23:44 (15:44 GMT), de la Centrul de lansare a sateliţilor din Jiuquan, situat în nord-vestul Chinei, a declarat Zhang Jingbo, purtătorul de cuvânt al Agenţiei chineze pentru zborurile spaţiale cu echipaj (CMSA).

Staţia spaţială Tiangong, care găzduieşte permanent un echipaj de trei astronauţi, schimbaţi la fiecare şase luni, reprezintă punctul central al programului spaţial chinez.

Cel mai tânăr astronaut chinez din istorie

Inginerul Wu Fei, în vârstă de 32 de ani, este pe cale să devină cel mai tânăr astronaut chinez care participă la o misiune în spaţiu.

„Mă simt incredibil de norocos. Faptul că visul meu se poate integra în gloriosul parcurs al programului spaţial chinez reprezintă cea mai mare şansă pe care epoca noastră mi-a acordat-o”, a declarat el joi, în faţa jurnaliştilor.

Echipajul va fi condus de pilotul Zhang Lu, în vârstă de 48 de ani, care a participat deja la misiunea Shenzhou-15, în urmă cu peste doi ani.

Zhang Hongzhang, specialist în sarcină utilă, în vârstă de 39 de ani, completează echipa.

Primele experimente chineze cu rozătoare în spaţiu

Din echipaj vor face parte şi patru şoareci – doi masculi şi două femele – care vor deveni subiecţii primelor experimente realizate de China asupra unor rozătoare pe orbita Pământului, a precizat Zhang Jingbo.

Comandantul Zhang Lu s-a declarat încrezător că echipajul va putea „să ducă la bun sfârşit această misiune cu succes”.

Ambiţiile spaţiale ale Chinei

Programul spaţial al Chinei este singurul din lume, alături de cel al Statelor Unite şi Rusiei (fosta Uniune Sovietică), capabil să trimită în mod autonom oameni în spaţiu. El include şi misiuni robotice pe Lună şi Marte.

China şi-a dezvoltat considerabil programul spaţial în ultimele trei decenii:

– în 2019, a plasat o sondă pe partea nevăzută a Lunii, o premieră mondială;

– în 2020, a adus pe Terra eşantioane de pe partea vizibilă a Lunii;

– a finalizat sistemul propriu de navigaţie prin satelit Beidou.

Ținta: o bază lunară până în 2030

Beijingul doreşte să trimită astronauţi pe Lună până în 2030, unde speră să construiască o bază permanentă.

Joi, CMSA a reiterat că „menţine cu fermitate acest obiectiv” şi a prezentat o serie de teste cruciale aflate în pregătire, inclusiv cele pentru modulul lunar Lanyue şi vehiculul spaţial cu echipaj Mengzhou.

Gigantul asiatic a investit miliarde de euro în programul său spaţial pentru a ajunge din urmă Statele Unite şi Rusia şi pentru a transforma în realitate ceea ce preşedintele Xi Jinping numeşte „visul spaţial al poporului chinez”.