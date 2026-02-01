China stabilește un record de viteză în comunicațiile laser spațiu-sol: 120 de gigabiți pe secundă

China a realizat un experiment operațional de comunicații laser spațiu-sol la o viteză de 120 gigabiți pe secundă (Gbps), marcând un progres semnificativ în transmiterea de date spațiale de mare viteză.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit agenției Xinhua, testul a implicat un sistem de comunicații laser spațiu-sol cu apertură de 500 mm, dezvoltat intern, care a conectat o stație laser terestră a Institutului de Cercetare a Informațiilor Aerospațiale (AIR) cu satelitul AIRSAT-02. Hardware-ul satelitului a rămas neschimbat, iar creșterea capacității de la 60 Gbps la 120 Gbps a fost realizată prin reconfigurarea software-ului la bord.

Experimentul a confirmat o legătură stabilă, cu o rată de succes de peste 93% și o durată maximă de comunicație continuă de 108 secunde, rezultând 12.656 terabiți de date transmise. În cadrul testului, imaginile de teledetecție au fost procesate cu succes, demonstrând eficiența transmisiei de date de mare viteză.

„Dacă am compara comunicația laser spațiu-sol cu construirea unui pod peste un râu învolburat, atingerea vitezei de 10 Gbps ar fi echivalentă cu un pod cu o singură bandă. Realizarea unei transmisii de 120 Gbps este similară cu construirea unui pod rutier cu mai multe benzi, care necesită atât stabilitate, cât și eficiență ridicată a traficului”, a declarat Li Yalin, inginer-senior la AIR și director tehnic al echipei.

Această realizare consolidează poziția Chinei în domeniul comunicațiilor spațiale de mare viteză și arată că tehnologia laser poate fi o soluție viabilă pentru transmiterea masivă de date între sateliți și stațiile terestre.