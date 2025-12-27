Deşi nu au fost acasă de Crăciun, membrii echipajului Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) şi-au agăţat cu grijă şosetele spaţiale pentru cadouri de ecluză, şi-au pus căciuliţele de Moş Crăciun şi şi-au transmis mesajele cu urări de Sărbători prin intermediul unei înregistrări video, transmite Space.com, citată de Agerpres.

Astronauţii NASA Mike Fincke, Zena Cardman şi Chris Williams, precum şi Kimiya Yui de la Agenţia Japoneză de Explorare Aerospaţială (JAXA) au trimis acasă o felicitare video de Crăciun, în timp ce ei şi alţi trei colegi de echipaj petrec sărbătorile la 400 de kilometri deasupra Pământului.

Mesaj de sărbători de pe orbită

„Salutări planetei Pământ, tuturor prietenilor şi familiei noastre, de la Expediţia 74 de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, care zboară sus deasupra”, a spus Fincke, care comandă echipajul Expediţiei 74 de pe ISS. „Ne gândim la voi în acest sezon de Sărbători.”

Deşi lui Fincke şi colegilor săi de echipaj le este dor de cei dragi de pe Pământ, ei găsesc bucurie într-un alt fel de familie.

„Este, de asemenea, puţin trist pentru că nu suntem cu familiile noastre în acel moment, dar de fapt suntem”, a spus Fincke. „Suntem cu familia noastră spaţială, aşa că suntem bine. Şi aşteptăm cu nerăbdare să petrecem Sărbătorile împreună.”

Crăciun alături de „familia spaţială”

Astronauţii au sărbătorit Crăciunul pe orbită alături de echipele lor de control al misiunii şi suport de pe tot Pământul, de la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston până la centre din Japonia, Europa şi Rusia, a adăugat el.

Inginerul de zbor al Expediţiei 74, Chris Williams, unul dintre cei mai noi sosiţi pe ISS, a declarat că astronauţii găsesc modalităţi de a da o notă de gravitaţie zero tradiţiilor de Crăciun.

„Deci, după cum puteţi vedea, avem nişte decoraţiuni aici”, a spus Williams în videoclip în timp ce prezenta un afişaj care împodobea mica trapă a ecluzei din interiorul laboratorului japonez Kibo al staţiei spaţiale. „Avem un brad mic şi am atârnat şi nişte şosete pentru cadouri lângă ecluză, cu veselie”.

Tradiţii de Crăciun în imponderabilitate

Astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională îşi petrec Crăciunul în spaţiu de 25 de ani (primul echipaj s-a stabilit acolo în noiembrie 2000), iar primul Crăciun petrecut în afara Pământului a fost în 1968, în timpul misiunii epice Apollo 8 a NASA pe orbita Lunii.

Cardman, geobiolog de formaţie, care a efectuat cercetări în Antarctica şi în expediţii maritime, a spus că anul acesta nu este prima dată când ea şi colegii ei de echipaj au petrecut sărbătorile departe de casă.

„Este atât de special pentru noi să împărtăşim sărbătorile unii cu alţii aici, pe orbită, şi cu toate echipele care au grijă de noi la sol”, a adăugat ea. „Aşadar, dorim să le mulţumim profund familiilor care ne-au împrumutat aceşti membri ai echipajului şi celor de la Controlul Misiunii care îşi vor petrece sărbătorile având grijă de noi, precum şi familiilor lor de acasă”.

De ce Moş Crăciun ajunge greu la ISS

Totuşi, pentru Moş Crăciun este dificil să ajungă la ISS. „Cred că s-ar putea să orbităm puţin mai sus decât zboară Moş Crăciun”, a spus Cardman.

Astronautul JAXA, Yui, a spus că sprijinul din partea prietenilor, familiei şi a Centrului de Control al Misiunii este o binecuvântare pentru el şi colegii săi de echipaj în timpul sărbătorilor. Aşteaptă cu nerăbdare să împărtăşească o mostră din Crăciunul japonez cu colegii săi de echipaj anul acesta.

„Probabil, voi oferi multă mâncare japoneză cu ocazia Sărbătorilor”, a spus Yui.

Fincke, Cardman, Williams şi Yui sunt patru dintre cei şapte astronauţi care locuiesc în prezent la bordul ISS. Cosmonauţii Oleg Platanov, Serghei Kud-Sverchkov şi Serghei Mikaev, toţi ingineri de zbor de la agenţia spaţială rusă Roscosmos, completează echipajul, dar nu au apărut în felicitarea video de Crăciun.

„Aşadar, din partea tuturor celor de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale către voi toţi, am dori să vă urăm cele mai fericite sărbători, cel mai fericit Crăciun”, a mai urat Fincke. „Crăciun fericit şi un An Nou foarte, foarte fericit!”.