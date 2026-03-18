Cum își regândește NASA strategia pentru revenirea pe Lună?

Agenția spațială americană NASA se pregătește pentru lansarea misiunii Artemis 2, programată pentru 1 aprilie, dar în paralel își revizuiește strategia pe termen lung pentru explorarea Lunii, în încercarea de a face programul mai flexibil și mai ușor de implementat, relatează Space.com.

Misiunea Artemis 2 va marca prima călătorie cu echipaj uman în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani de la programul Apollo. Dacă va avea succes, patru astronauți vor parcurge o orbită circumselenară la o distanță mai mare de Pământ decât cea atinsă în timpul Apollo 13, stabilind un nou record.

O misiune centrată pe observație umană

Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen va petrece aproximativ 10 zile în spațiu, efectuând observații directe asupra suprafeței lunare, inclusiv asupra unor regiuni care nu au fost niciodată văzute de oameni.

Spre deosebire de misiunile robotice, Artemis 2 pune accent pe percepția umană: astronauții vor utiliza camere portabile, vor realiza schițe și vor oferi descrieri verbale detaliate ale reliefului selenar. Potrivit cercetătorilor implicați, aceste observații pot surprinde nuanțe subtile de culoare, lumină și textură pe care instrumentele automate le-ar putea rata.

Pentru a sprijini aceste activități, NASA a dezvoltat un atlas lunar interactiv, care va ghida echipajul în identificarea celor mai importante ținte științifice în funcție de condițiile de iluminare și traiectorie.

Schimbări majore în planul de aselenizare

Inițial, programul Artemis prevedea revenirea oamenilor pe Lună în cadrul misiunii Artemis 3. Însă, potrivit noilor planuri, prima aselenizare cu echipaj uman a fost mutată către Artemis 4, ceea ce indică întârzieri și ajustări semnificative în calendar.

Obiectivul principal rămâne polul sud lunar, o regiune considerată esențială datorită prezenței gheții de apă în craterele permanent umbrite. Această resursă ar putea susține viitoare misiuni de lungă durată, inclusiv producerea de oxigen și combustibil.

Totuși, terenul din această zonă este mult mai dificil decât regiunile ecuatoriale explorate în trecut, cu pante abrupte, relief accidentat și condiții de iluminare extreme, ceea ce complică planurile de aselenizare.

O abordare mai flexibilă și mai realistă

Pentru a face obiectivele mai realizabile, NASA își relaxează cerințele tehnice pentru primele misiuni Artemis, oferind mai multă flexibilitate în ceea ce privește orbitele și designul misiunilor. Această schimbare permite partenerilor din industrie să propună soluții alternative și mai rapide.

Strategia revizuită pune un accent mai mare pe misiunile robotice precursoare. Agenția intenționează să lanseze o serie de aselenizări robotice frecvente în apropierea polului sud, posibil chiar la intervale de 30 de zile, începând cu 2027. Aceste misiuni vor colecta date esențiale despre temperaturi, sol și comunicații, reducând riscurile pentru echipajele umane.

Rolul industriei și provocările tehnice

Programul Artemis depinde în mare măsură de parteneriatele comerciale. Nava Starship dezvoltată de SpaceX a fost selectată ca principal modul de aselenizare, însă dezvoltarea acesteia întâmpină întârzieri.

Planul inițial presupune operațiuni complexe, inclusiv realimentarea în orbită și transferul de combustibil criogenic – tehnologii care nu au fost încă demonstrate la scară completă.

În paralel, Blue Origin dezvoltă modulul de aselenizare Blue Moon, oferind o alternativă și contribuind la accelerarea programului. NASA intenționează să testeze compatibilitatea capsulei Orion cu aceste module în viitoarele misiuni.

Revizuirea strategiei vine și în contextul competiției internaționale, în special cu China, care are propriile planuri ambițioase de explorare lunară. NASA speră că ajustările actuale vor permite o aselenizare umană până în 2028 și vor consolida poziția SUA în această nouă cursă spațială.

Oficialii agenției subliniază însă că atingerea acestui obiectiv va necesita o colaborare mult mai strânsă cu industria și o schimbare semnificativă în modul de lucru.