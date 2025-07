Noi descoperiri sugerează că originea vieții ar putea avea legături cu spațiul cosmic

O echipă internațională de astronomi a detectat 17 molecule organice complexe (COMs) într-un disc protoplanetar care înconjoară steaua tânără V883 Orionis, situată la aproximativ 1.350 de ani-lumină distanță, în constelația Orion. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul rețelei de telescoape ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) și include prima detecție posibilă, într-un astfel de mediu, a compușilor etilenglicol (CH₂OH)₂ și glicolonitril (HOCH₂CN), considerați precursori ai aminoacizilor și ai bazelor azotate din ADN și ARN, potrivit UniverseToday.

Moleculele organice complexe, definite ca având cel puțin cinci atomi și cel puțin un atom de carbon, sunt esențiale în chimia vieții. Anterior, aceste molecule au mai fost identificate în spațiu, dar este pentru prima dată când sunt observate într-un disc în care se formează planete — o etapă timpurie în evoluția unui sistem stelar.

Cercetarea a fost condusă de Abubakar Fadul, cercetător la Institutul Max Planck pentru Astronomie (MPIA), împreună cu colegi din cadrul instituției și colaboratori din SUA, inclusiv de la Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Columbia University și University of California, Berkeley. Rezultatele au fost publicate în The Astronomical Journal și The Astrophysical Journal.

Importanța descoperirii constă în faptul că aceste molecule nu par să fie distruse în timpul fazelor violente ale formării unei stele, așa cum sugera până acum teoria „resetării”, ci sunt moștenite de discurile protoplanetare de la etapele anterioare. „Rezultatele noastre sugerează că discurile protoplanetare moștenesc molecule complexe din stadii anterioare, iar formarea acestora poate continua în faza discului”, a explicat Kamber Schwarz, coautoare și cercetătoare la MPIA.

Detectarea glicolonitrilului este deosebit de relevantă, întrucât această moleculă este un precursor al glicinei și alaninei — aminoacizi fundamentali — și al adeninei, una dintre cele patru baze ale ADN-ului și ARN-ului. Potrivit lui Abubakar Fadul, „descoperirea noastră indică o linie continuă de îmbogățire chimică și complexitate între norii interstelari și sistemele planetare mature”.

Studiul oferă, de asemenea, o explicație pentru prezența compușilor organici în corpuri din Sistemul Solar, precum comete, asteroizi și meteoriți. Moleculele organice s-au format în medii reci, iar cometele, atunci când se apropie de Soare, eliberează aceste substanțe prin procesul de sublimare, ceea ce permite identificarea lor prin analiză spectrală.

În cazul sistemului V883 Orionis, steaua aflată încă în formare emite radiații intense care încălzesc discul din jur, favorizând eliberarea acestor molecule. „Moleculele complexe, inclusiv etilenglicolul și glicolonitrilul, radiază la frecvențe radio. ALMA este perfect adaptată pentru detectarea acestor semnale”, a precizat Kamber Schwarz. Ea a adăugat că sunt necesare observații suplimentare, cu o rezoluție mai mare, pentru a confirma definitiv identitatea moleculelor și pentru a detecta eventuali compuși și mai complecși.

Rezultatele deschid calea pentru cercetări viitoare care ar putea identifica aminoacizi în alte sisteme stelare în formare, oferind noi perspective asupra distribuției universale a ingredientelor necesare vieții.