Un cercetător de la Universitatea din Tokyo afirmă că a identificat, cu ajutorul telescopului spațial Fermi al NASA, un semnal în raze gamma ce ar putea fi prima detecție directă a materiei întunecate. Dacă se confirmă, descoperirea ar reprezenta un moment istoric pentru întreaga comunitate științifică, informează Space.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Existența materiei întunecate a fost propusă pentru prima dată în 1933 de astronomul Fritz Zwicky, iar câteva decenii mai târziu, astrofiziciana Vera Rubin a oferit dovezi suplimentare, după ce a observat că galaxiile spiralate se rotesc într-un mod imposibil de explicat fără o mare cantitate de masă invizibilă.

Astfel de indicii indirecte au dus la concluzia că fiecare galaxie mare, inclusiv Calea Lactee, este înconjurată de o regiune imensă de materie întunecată care se extinde mult dincolo de limita stelelor vizibile.

Particulele acestei substanțe rămân necunoscute

Totuși, particulele acestei substanțe rămân necunoscute. Nu emit, nu absorb și nu reflectă lumină, ceea ce le face complet invizibile telescoapelor de are dispunem în prezent. Una dintre puținele modalități prin care ar putea trăda existența lor este anihilarea reciprocă a particulelor, proces în urma căruia ar rezulta un flux de raze gamma.

Acestea sunt exact semnăturile pe care echipa condusă de astronomul Tomonori Totani de la Universitatea din Tokyo, care susține că le-a identificat, și ale cărui observații și concluzii au fost publicate în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Observațiile făcute cu telescopul Fermi în direcția centrului Căii Lactee arată un flux de raze gamma cu energii de aproximativ 20 gigaelectronvolți, distribuit într-o structură care coincide cu ceea ce teoriile prezic pentru un astfel de fenomen.

Nu există alte fenomene cunoscute în centrul galaxiei care să explice atât de precis semnătura observată

„Componenta de emisie gamma corespunde foarte bine formei așteptate pentru materia întunecată”, a declarat Totani. Mai mult, energia fotonilor detectați se potrivește cu predicțiile teoretice pentru anihilarea particulele masive slab interactive cu o masă de circa 500 de ori mai mare decât a protonilor. Cercetătorul susține că nu există alte fenomene cunoscute în centrul galaxiei care să explice atât de precis semnătura observată.

Dacă observația se confirmă, ar fi pentru prima dată când oamenii de știință reușesc să „vadă” materia întunecată în mod direct, iar descoperirea ar implica existența unei particule complet noi, care nu apare în modelul standard al fizicii particulelor.

comunitatea științifică cere dovezi suplimentare

Totuși, comunitatea științifică cere dovezi suplimentare înainte de a adopta această interpretare. „O confirmare ar putea veni pe măsură ce se acumulează mai multe date”, a precizat Totani, care a subliniat că rezultatele rămân sub verificare.