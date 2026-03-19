În timp ce se pregătește să trimită astronauți pe o orbită circumlunară pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, NASA își regândește strategia pe termen lung privind explorarea Lunii, potrivit unui material publicat de Space.com și preluat de Agerpres.

Administratorul asociat al NASA, Amit Kshatriya, a anunțat luni, la Conferința de Științe Planetare și Selenare, că misiunea Artemis 2 este programată pentru lansare pe 1 aprilie. Dacă va avea succes, aceasta va trimite patru astronauți în jurul Lunii, la o distanță mai mare de Pământ decât cea atinsă de misiunile Apollo, depășind recordul stabilit de Apollo 13 în 1970.

„Cel mai important este că ne întoarcem acolo. Revenim pentru a redefini modul în care ar trebui să arate explorarea umană a Lunii”, a declarat Kshatriya.

Misiunea, care va dura zece zile, îi va avea la bord pe Reid Wiseman (comandant), Victor Glover (pilot), și pe specialiștii Christina Koch și Jeremy Hansen. Echipajul va survola fața nevăzută a Lunii, iar în punctul de maximă apropiere satelitul natural va apărea de dimensiunea unei mingi de baschet ținute la distanța brațelor întinse. Astronauții vor documenta din capsulă diferite formațiuni selenare, inclusiv regiuni care nu au fost niciodată observate direct de oameni.

Potrivit cercetătorilor, rolul echipajului uman este esențial. „Descrierile lor vor constitui un set valoros de date științifice”, a explicat Ariel Deutsch, planetolog la Centrul Ames al NASA. Acesta a subliniat că percepția umană oferă un context imposibil de replicat doar cu ajutorul instrumentelor robotice.

Astronauții vor avea la dispoziție până la șase ore pentru observații, utilizând camere portabile, înregistrări audio și schițe digitale. Deși multe obiective sunt ușor de identificat, oamenii de știință sunt interesați în special de nuanțe subtile de culoare, lumină și relief – detalii pe care ochiul uman le poate surprinde mai eficient decât senzorii.

Pentru a sprijini misiunea, NASA a dezvoltat un atlas lunar interactiv, care va ghida echipajul în funcție de condițiile de iluminare și vizibilitate. Planul final de observație va fi stabilit după lansare, odată ce traiectoria exactă a navei va fi confirmată.

Pregătirea echipajului a inclus trei ani de antrenamente, inspirate din programul Apollo, cu accent pe geologie și observație vizuală. „Am insistat mult pe modul în care descriu ceea ce văd, astfel încât să transmită informații relevante pentru comunitatea științifică”, a explicat Cindy Evans, coordonatoarea programului de instruire.

Până de curând, Artemis 2 era considerată etapa premergătoare unei aselenizări cu echipaj uman programate pentru 2028. Însă, la finalul lunii februarie, administratorul NASA, Jared Isaacman, a anunțat că prima aselenizare va fi amânată pentru misiunea Artemis 4, nu Artemis 3, așa cum era planificat inițial.

Obiectivul principal rămâne polul sud al Lunii, o zonă considerată bogată în gheață de apă, resursă esențială pentru viitoarele misiuni umane. Totuși, terenul este mult mai dificil decât regiunile explorate în epoca Apollo, cu relief accidentat și condiții extreme de iluminare.

„Polul sud rămâne destinația noastră. Este locul unde trebuie să ajungem”, a subliniat Kshatriya.

Pentru a face acest obiectiv mai realist, NASA a decis să flexibilizeze cerințele tehnice ale misiunilor Artemis, oferind partenerilor industriali mai multă libertate în proiectarea soluțiilor.

Noua strategie pune un accent mai mare pe misiunile robotice precursoare, care ar putea avea loc chiar lunar începând din 2027, pentru a colecta date esențiale despre mediu și condițiile de operare. Aceste informații vor contribui la reducerea riscurilor pentru viitoarele echipaje și la dezvoltarea unei baze selenare sustenabile.

Schimbările vin și pe fondul întârzierilor în dezvoltarea rachetei Starship, proiectul SpaceX ales pentru aselenizarea echipajelor. Planul inițial presupunea operațiuni complexe, inclusiv realimentări multiple pe orbită, care nu au fost încă demonstrate complet.

În paralel, NASA colaborează și cu Blue Origin, care dezvoltă modulul de aselenizare Blue Moon. Agenția intenționează să testeze manevrele de andocare ale capsulei Orion cu aceste module în cadrul misiunii Artemis 3, programată în prezent pentru 2027.

NASA speră că noua abordare va permite o aselenizare în 2028 și va menține ritmul competiției cu China în cursa pentru revenirea pe Lună.

Potrivit lui Kshatriya, atingerea acestui obiectiv va necesita o schimbare majoră în colaborarea cu industria. „Va fi nevoie de o implicare directă și intensă din partea echipelor NASA alături de partenerii industriali pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte”, a concluzionat el.