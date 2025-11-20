Doi noi sateliţi Galileo vor fi lansaţi pe 17 decembrie de Arianespace / Ce rachete vor folosi pentru lansare

Arianespace intenţionează să lanseze doi sateliţi de navigaţie Galileo pe 17 decembrie cu ajutorul Ariane 6, în cadrul celei de-a patra misiuni comerciale a acestei rachete europene, care va fi totodată ultima din 2025, au anunţat joi reprezentanţii acestei companii, informează AFP.

Arianespace, însărcinată cu comercializarea şi exploatarea acestui lansator spaţial greu, „va plasa pe orbită cu ajutorul Ariane 6 doi noi sateliţi din constelaţia Galileo pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA) în numele Comisiei Europene şi al Agenţiei Uniunii Europene pentru programe spaţiale”, au transmis reprezentanţii companiei într-un comunicat de presă.

Aceste dispozitive, ce vor fi lansate de la baza Kourou din Guyana Franceză, „se vor alătura constelaţiei de sateliţi Galileo de primă generaţie pentru a îmbunătăţi precizia, disponibilitatea şi robusteţea sistemului global de navigaţie prin satelit al Uniunii Europene”, potrivit aceleiaşi surse.

Sateliţii „desemnaţi SAT 33 şi SAT 34 vor fi plasaţi pe o orbită medie (MEO) la o altitudine de aproximativ 22.922 de kilometri. Separarea lor (de racheta purtătoare – n.red.) se va produce la 3 ore şi 55 de minute după lansare. Amândoi vor ajunge apoi, progresiv, pe orbita lor operaţională finală, la altitudinea de 23.222 de kilometri”, au detaliat reprezentanţii companiei Arianespace.

La jumătatea lunii septembrie, Arianespace a revizuit în scădere, de la cinci la patru, numărul lansărilor comerciale ale rachetei Ariane 6 în 2025, promiţând în acelaşi timp „să dubleze, cel puţin”, acest număr în 2026.

De la începutul anului curent, racheta a realizat cu succes primele trei lansări comerciale ale sale: un satelit militar pe 6 martie, un dispozitiv meteorologic pe 13 august şi satelitul Sentinel-1D pe 4 noiembrie pentru programul european Copernicus de monitorizare a Terrei.

Lansările din 2025 se efectuează cu o versiune a rachetei, denumită Ariane 62, care este înzestrată cu două propulsoare de sprijin („boosters”), transmite Agerpres.

În schimb, misiunea următoare, prevăzută pentru 2026 la o dată ce nu a fost deocamdată precizată, va folosi versiunea cu patru propulsoare de sprijin, Ariane 64, echipată cu o capacitate dublată de transport pe orbita joasă a Pământului, de 21,6 tone, pentru a plasa pe orbită sateliţi ai constelaţiei de internet de înaltă viteză Project Kuiper, un proiect dezvoltat de compania americană Amazon şi redenumit de curând Amazon Leo.

Aceasta va fi prima dintre cele 18 lansări prevăzute în contractul semnat de Arianespace cu gigantul american, anunţat în aprilie 2022. Compania europeană face parte dintre cele trei companii selectate de grupul miliardarului Jeff Bezos de a lansa în total 3.236 de sateliţi pe orbita terestră joasă, la o altitudine de aproximativ 600 de kilometri. Arianespace este singura entitate non-americană dintre aceste companii.