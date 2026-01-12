Un număr tot mai mare de companii chineze din domeniul aerospațial pregătesc o extindere fără precedent a infrastructurii orbitale. Documente recente arată că firmele chineze intenționează să lanseze peste 200.000 de sateliți de internet, planuri care au fost deja transmise oficial unei agenții a ONU. Paradoxul este că toate cererile au venit la scurt timp după ce autoritățile de la Beijing au atras atenția public asupra aglomerării orbitale provocate de constelația Starlink, informează South China Morning Post.

La finalul lunii trecute, mai multe propuneri distincte, provenite de la operatori chinezi de sateliți, au fost depuse la Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU), organismul global responsabil cu coordonarea spectrului radio și a pozițiilor orbitale. Cele mai ambițioase inițiative, cunoscute sub denumirile CTC-1 și CTC-2, prevăd fiecare lansarea a câte 96.714 sateliți, un nivel fără precedent în competiția spațială comercială.

Aglomerarea orbitală devine tot mai acută pe măsură ce Starlink primește undă verde de la autorități

Capacitatea orbitală este tot mai disputată în economia globală a spațiului, în condițiile în care Statele Unite și China accelerează dezvoltarea unor rețele uriașe de sateliți pentru internet. Deși ambele puteri investesc masiv în megaconstelații, avantajul rămâne deocamdată de partea SUA, în mare parte datorită sistemului Starlink, care reprezintă deja majoritatea sateliților activi aflați pe orbită joasă.

Spectrul de frecvențe radio și pozițiile orbitale sunt însă resurse limitate, iar actorii care intră primii pe piață pot obține priorități pe termen lung asupra acestor active strategice. În acest context, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din SUA a anunțat recent că a aprobat SpaceX să lanseze încă 7.500 de sateliți Starlink de a doua generație.

În paralel, China își accelerează propriile proiecte. Luna trecută, mai multe planuri au fost înregistrate la ITU, inclusiv un prim proiect L1 al China Mobile, care prevede 2.520 de sateliți, și o aplicație depusă de Shanghai Spacecom pentru 1.296 de sateliți din cadrul constelației Qianfan. Alte rețele de mari dimensiuni sunt deja în lucru, precum Guowang, cu aproximativ 13.000 de sateliți, și Qianfan, care își propune să depășească 15.000 de unități până în 2030.

Cursa spațială se intensifică odată cu planurile Starlink pentru 42.000 de sateliți

Autoritățile chineze și-au exprimat tot mai clar îngrijorarea față de rețeaua Starlink, care aglomerează deja rutele orbitale comune și creează riscuri potențiale de coliziune. Planurile SpaceX vizează lansarea a până la 42.000 de sateliți, un număr care depășește cu mult proiectele altor operatori.

În decembrie, un satelit Starlink a suferit o defecțiune neașteptată și a început o coborâre necontrolată. În mod normal, fiecare satelit Starlink este proiectat să funcționeze aproximativ cinci ani, după care este retras și distrus în atmosferă. La începutul acestei luni, SpaceX a anunțat că va coborî orbita a circa 4.400 de sateliți, de la circa 550 de kilometri la aproximativ 480 de kilometri deasupra Pământului, o măsură menită să reducă riscul de coliziuni.

Competiția pentru ocuparea orbitei joase a Pământului cu sateliți de internet se intensifică

În prezent, competiția pentru ocuparea orbitei joase a Pământului cu sateliți de internet se intensifică, pe măsură ce statele concurează pentru frecvențe radio și poziții orbitale limitate. Potrivit Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, sateliții din această regiune orbitează, de regulă, la altitudini cuprinse între aproximativ 400 și 2.000 de kilometri deasupra Pământului.

Reglementările ITU, stabilite în 2019, prevăd că sistemele de sateliți trebuie să devină operaționale, sau să fi lansat cel puțin un satelit, în termen de șapte ani de la depunerea inițială a documentației. Ulterior, operatorii sunt obligați să desfășoare 10% din constelația planificată în doi ani, 50% în cinci ani și să finalizeze întreaga rețea în maximum șapte ani.