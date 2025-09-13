Fenomen cosmic fără precedent / Astronomii investighează cea mai neobișnuită explozie de raze gamma detectată vreodată

O echipă internațională de astronomi a descoperit un fenomen cosmic fără precedent. Este vorba despre o explozie de raze gamma (denumită GRB 250702B)care durează aproape o zi și se repetă de mai multe ori. Până în prezent, specialiștii nu au putut stabili originea și cauzele acestui fenomen unic, anunță Universe Today.

Exploziile de raze gamma (Gamma-Ray Bursts – GRB) sunt cele mai puternice explozii cunoscute în Univers, unele care emit într-un timp foarte scurt cantități de energie echivalente cu cea pe care Soarele o va produce în miliarde de ani.

Ele apar de obicei în urma unor explozii stelare masive sau când găuri negre supermasive distrug stele uriașe. Spre deosebire de Big Bang, care a avut loc acum peste 13 miliarde de ani și a fost teoretizat destul de bine, GRB-urile se petrec chiar acum, dar rămân misterioase în privința mecanismelor care le generează.

GRB 250702B, un fenomen unic

Descoperit pe 2 iulie de Telescopul Spațial Fermi, GRB 250702B este diferit de orice alt GRB observat până acum. În loc de o singură explozie, acesta a prezentat trei explozii distincte pe parcursul a aproape 24 de ore. „Acest GRB este de 100–1000 de ori mai lung decât majoritatea GRB-urilor”, a explicat Andrew Levan, astronom la Universitatea Radboud din Olanda și coautor al studiului publicat în The Astrophysical Journal Letters.

De asemenea, fenomenul a fost activ în raze X chiar înainte ca Fermi să-l detecteze, iar observațiile cu telescopul Hubble și Very Large Telescope au confirmat că explozia provine dintr-o galaxie extragalactică, la câteva miliarde de ani-lumină distanță. Aceasta înseamnă că energia eliberată este și mai mare decât s-a estimat inițial.

Posibile explicații pentru explozia neobișnuită

Cercetătorii analizează mai multe scenarii pentru a explica caracteristicile extraordinare ale GRB 250702B. Două dintre acestea par cele mai plauzibile:

colapsul nucleului unei stele masive, dar într-un mod diferit față de orice alt eveniment observat până acum.

Distrugerea unei pitice albe de către o gaură neagră de masă intermediară (WD-IMBH), un eveniment rar, care ar putea explica periodicitatea exploziilor multiple.

„GRB 250702B este fără precedent în ceea ce privește durata, morfologia și apariția fotonilor X înainte de declanșarea inițială a GRB-ului”, scriu autorii studiului. Totuși, ei recunosc că mai sunt posibile și alte explicații, inclusiv scenarii necunoscute până acum în astrofizică.

Ce urmează pentru cercetători

Oamenii de știință continuă să monitorizeze GRB 250702B cu telescoapele JWST și VLT. Observațiile viitoare ar putea determina natura exactă a acesteia și ar putea oferi o explicație clară pentru acest eveniment rar.

„Încă nu știm exact ce a produs acest fenomen, dar prin această cercetare am făcut un pas uriaș înainte pentru a înțelege acest obiect extrem de neobișnuit și fascinant”, a declarat Antonio Martin-Carrillo, coautor al studiului.