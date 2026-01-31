Inteligența artificială accelerează descoperirea obiectelor cosmice rare în arhivele telescopului Hubble

Astronomii au reușit să identifice sute de obiecte cosmice rare și neobișnuite cu ajutorul unui instrument bazat pe inteligență artificială, după ce au analizat rapid volume masive de date colectate de Telescopul Spațial Hubble.

Potrivit NASA, rezultatele arată potențialul tot mai mare al AI în explorarea Universului, în special în descoperirea fenomenelor greu de detectat prin metodele tradiționale.

Cercetarea s-a bazat pe imaginile stocate în Hubble Space Telescope Legacy Archive, una dintre cele mai vaste colecții de date astronomice existente. Folosind un sistem asistat de inteligență artificială, echipa a analizat aproximativ 100 de milioane de decupaje de imagini în doar două zile și jumătate — un proces care ar fi necesitat ani de muncă manuală. În urma acestei analize, au fost identificate aproape 1.400 de obiecte neobișnuite, dintre care peste 800 nu fuseseră raportate anterior.

Printre obiectele detectate se numără galaxii aflate în coliziune, lentile gravitaționale, galaxii inel, dar și alte structuri extrem de rare. Astfel de obiecte sunt considerate valoroase pentru cercetarea astronomică, deoarece pot oferi informații esențiale despre evoluția galaxiilor, distribuția materiei întunecate și structura la scară largă a Universului. Tocmai raritatea lor, însă, le face dificil de identificat în cantitățile uriașe de date produse de telescoape moderne.

Instrumentul utilizat, denumit AnomalyMatch, a fost dezvoltat de cercetători ai Agenției Spațiale Europene (ESA). Sistemul funcționează pe baza unei rețele neuronale inspirate de modul în care creierul uman recunoaște tipare vizuale, fiind antrenat să detecteze structuri neobișnuite, inclusiv galaxii de tip „meduză” sau arcuri gravitaționale. După ce AI a semnalat potențiale anomalii, cercetătorii au evaluat manual cele mai relevante cazuri pentru validare.

În final, peste 1.300 de obiecte au fost confirmate ca anomalii reale, multe dintre ele prezentând forme sau caracteristici care nu se încadrează în categoriile cunoscute. O parte dintre aceste descoperiri nu a putut fi clasificată folosind modelele actuale, sugerând posibilitatea existenței unor fenomene cosmice încă neînțelese.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista Astronomy & Astrophysics, iar autorii subliniază că astfel de instrumente vor deveni indispensabile în viitorul astronomiei. Odată cu lansarea unor misiuni precum Euclid, Observatorul Vera C. Rubin sau Telescopul Spațial Nancy Grace Roman, comunitatea științifică se va confrunta cu volume de date fără precedent, făcând imposibilă analiza exclusiv manuală.

Cercetătorii consideră că inteligența artificială nu va înlocui astronomii, ci va deveni un instrument esențial pentru identificarea rapidă a celor mai interesante fenomene, permițând oamenilor de știință să se concentreze asupra interpretării și înțelegerii aprofundate a Universului.