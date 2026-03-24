Unul dintre cele mai vechi observatoare astronomice ale NASA, Neil Gehrels Swift Observatory, se află într-o situație critică după ce a devenit inactiv de peste o lună și pierde treptat altitudine, riscând să reintre necontrolat în atmosfera terestră.

Potrivit publicației Ars Technica, agenția spațială americană pregătește o misiune robotică de salvare fără precedent, într-o cursă contra cronometru pentru a prelungi viața satelitului lansat în 2004.

O misiune valoroasă, dar cu buget limitat

Deși Swift rămâne un instrument esențial pentru cercetarea exploziilor gamma, unele dintre cele mai violente fenomene din Univers, NASA nu este dispusă să investească sume uriașe în salvarea sa, așa cum s-a întâmplat în cazul Hubble Space Telescope sau James Webb Space Telescope.

În schimb, agenția a ales o soluție comercială. În septembrie 2024, compania Katalyst Space Technologies a primit un contract de 30 de milioane de dolari pentru a construi rapid un satelit capabil să stabilizeze orbita lui Swift.

De ce este Swift atât de important

Observatorul a fost proiectat pentru a detecta exploziile de raze gamma — evenimente cosmice extreme asociate cu moartea stelelor masive sau coliziuni între stele neutronice și găuri negre.

Un avantaj unic al lui Swift este capacitatea de a se orienta în câteva secunde către sursa unui astfel de fenomen, oferind date critice pentru alte telescoape din întreaga lume. În prezent, nu există niciun alt satelit american care să poată înlocui complet aceste funcții.

O misiune fără precedent

Soluția propusă de Katalyst presupune lansarea navei robotice „Link”, care va încerca să se apropie și să se andocheze la Swift pentru a-i ridica orbita.

Misiunea este însă extrem de dificilă. Asta pentru că satelitul nu a fost proiectat pentru a fi capturat, iar compania nu a mai realizat până acum o astfel de operațiune. În plus, NASA a impus un termen extrem de scurt, doar nouă luni pentru dezvoltare și lansare.

„Este o provocare tehnică extrem de ambițioasă”, a declarat CEO-ul companiei, Ghonhee Lee.

Timpul, principalul inamic

Lansarea este programată pentru 1 iunie 2025, însă fereastra de oportunitate este limitată. Pe măsură ce satelitul coboară sub 320 de kilometri altitudine, operațiunea de andocare devine prea riscantă.

Situația a fost agravată de activitatea solară intensă, care a dilatat atmosfera terestră și a accelerat coborârea lui Swift. Estimările actuale indică o reintrare în atmosferă între sfârșitul lunii iulie și octombrie.

Provocări tehnice majore

Inginerii se confruntă și cu lipsa informațiilor detaliate despre starea actuală a satelitului, expus timp de peste două decenii la radiații. Materialele externe ar putea fi fragile, iar prinderea lui Swift reprezintă o necunoscută majoră.

Pentru a face față acestor riscuri, nava Link va fi echipată cu brațe robotice flexibile, capabile să apuce diverse structuri ale satelitului.

Ultimul zbor al unei rachete istorice

Pentru lansare, Katalyst a ales racheta Pegasus XL, primul vehicul orbital privat din lume, care urmează să fie retras. Aceasta oferă un avantaj esențial. Poate fi lansată din aer, ceea ce permite accesul la o orbită apropiată de ecuator, similară celei a lui Swift.

O miză mai mare decât un singur satelit

Misiunea ar putea avea implicații majore pentru viitorul industriei spațiale. NASA testează astfel un model comercial de întreținere a sateliților pe orbită, mai rapid și mai ieftin decât programele tradiționale.

Dacă operațiunea reușește, ar putea demonstra că sateliții vechi pot fi salvați și reutilizați eficient — un pas important pentru reducerea costurilor și a deșeurilor spațiale.

„Nu avem garanția succesului. Dar dacă nu încerci, nu ai cum să reușești”, admite Lee.