Misiunea Artemis 2 marchează un pas esențial în revenirea oamenilor pe Lună, după mai bine de jumătate de secol de la programul Apollo.

Potrivit unei analize publicate de Space.com, obiectivele programului Artemis merg însă mult dincolo de un simplu zbor în jurul satelitului natural al Pământului.

Pe termen scurt, NASA pregătește prima misiune cu echipaj din noua eră selenară. Pe termen lung, însă, miza este mult mai mare: știință, economie și chiar competiție geopolitică.

De ce este Luna din nou importantă

Oficial, agenția americană vorbește despre descoperiri științifice și inspirație pentru o nouă generație.

Neoficial, există și o presiune strategică: China își accelerează propriul program spațial și vrea să trimită astronauți pe Lună înainte de 2030.

În acest context, Artemis devine mai mult decât un proiect științific. Este, practic, un nou capitol al cursei spațiale.

Un „arhivator” al istoriei Sistemului Solar

Din punct de vedere științific, Luna rămâne un teritoriu insuficient explorat. Iar ceea ce o face special este faptul că păstrează urmele trecutului mult mai bine decât Pământul.

„Luna şi Pământul sunt ca nişte gemeni care dansează unul în jurul celuilalt încă de la începutul Sistemului Solar, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani”, a explicat Sara Russell, planetolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Această legătură înseamnă că ambele corpuri au fost lovite de aceleași asteroizi și comete. Diferența este că pe Pământ urmele au fost șterse de eroziune și de procesele biologice.

„Doar că păstrează aceste înregistrări ale trecutului direct la suprafaţa sa”, a spus Russell pentru Live Science. „Putem vedea cât de afectată a fost de impacturi, care s-au produs şi pe Pământ, dar nu vedem dovezi pentru acestea atât de uşor pe Pământ”.

Cu alte cuvinte, Luna funcționează ca o arhivă geologică aproape intactă.

Un laborator natural fără apă și atmosferă

Lipsa apei și a unei atmosfere dense transformă Luna într-un mediu ideal pentru studierea proceselor geologice de bază.

„Este un fel de laborator grozav al proceselor geologice dacă nu există apă sau aer”, a mai spus Russell. „Putem înţelege aceste procese geologice fundamentale mult mai uşor în multe cazuri, observându-le pe Lună”.

Această simplitate aparentă este, paradoxal, unul dintre cele mai mari avantaje pentru cercetători.

Ce aduce concret Artemis 2

După succesul misiunii Artemis 1 — un zbor fără echipaj de 26 de zile în jurul Lunii, realizat în 2022 — NASA pregătește acum primul zbor cu astronauți.

Artemis 2 va trimite patru membri ai echipajului într-o misiune de aproximativ 10 zile în jurul Lunii și înapoi pe Pământ. Prima fereastră de lansare este anunțată pentru 1 aprilie.

Rolul misiunii este clar: testarea sistemelor înainte de etapele decisive. Artemis 3, 4 și 5 ar trebui să ducă efectiv la aselenizare, ultimele două fiind programate pentru 2028. În paralel, NASA vorbește deja despre construirea unei baze selenare permanente.

Explorare limitată în trecut, ambiții extinse acum

În timpul programului Apollo, între 1969 și 1972, 12 astronauți au ajuns pe Lună. Chiar și așa, aria explorată a fost extrem de restrânsă — practic doar regiuni ecuatoriale.

„Este ca şi cum ai avea mai multe expediţii în deşertul Sahara şi ai spune: OK, acum înţelegem Pământul”, a explicat Russell.

Artemis își propune să schimbe această limitare. Ținta principală: polul sud lunar, o regiune complet neexplorată până acum.

Apa de pe Lună, cheia pentru viitor

Interesul pentru polul sud nu este întâmplător. Acolo există indicii puternice privind prezența apei înghețate.

„Vrem să ştim cum a obţinut Luna acea apă şi motivul pentru care vrem să aflăm acest lucru este pentru că modul în care apa a ajuns pe Lună este probabil şi modul în care a ajuns şi pe Pământ”, a subliniat Russell.

Dincolo de partea științifică, apa ar putea avea și un rol practic: sursă pentru oxigen, apă potabilă și chiar combustibil pentru rachete. Deocamdată, aceste scenarii rămân teoretice.

Test pentru corpul uman

Artemis 2 are și o componentă mai puțin vizibilă, dar esențială: studiul efectelor spațiului asupra organismului uman.

NASA vrea să înțeleagă mai bine cum influențează zborurile spațiale corpul, mintea și comportamentul astronauților. Sunt date critice pentru misiuni mai ambițioase, inclusiv cele către Marte.

Luna, etapă către Marte

În strategia NASA, Luna este un fel de teren de antrenament pentru explorarea spațiului profund.

Testarea tehnologiilor, a echipamentelor și a oamenilor într-un mediu relativ apropiat de Pământ reduce riscurile unor misiuni mult mai lungi și mai periculoase.

O bază selenară ar putea deveni, în timp, punct de plecare pentru expedițiile către Marte.

O economie selenară în formare

Programul Artemis are și o dimensiune economică clară. NASA lucrează deja cu companii private pentru livrări pe Lună, existând 15 contracte comerciale planificate până în 2028.

În perspectivă, se conturează ideea unei economii selenare. Mineritul ar putea deveni o industrie de miliarde de dolari.

Luna conține resurse valoroase, inclusiv pământuri rare și heliu-3 — un element considerat promițător pentru viitoarele reactoare de fuziune nucleară.

O nouă cursă spațială

Dacă în secolul trecut competiția era între SUA și Uniunea Sovietică, astăzi tabloul este mult mai complex. SUA, China și Rusia sunt principalii jucători, dar peste 80 de țări au acum activități spațiale.

Robert Braun, de la Universitatea Johns Hopkins, a descris această competiție drept rezultatul unei „reţele complexe de motive legate de securitate, explorare şi exploatare şi obiective economice”.

În final, miza nu mai este doar știința. Este și influența globală.

Iar dacă SUA vrea să rămână în frunte, calendarul Artemis devine critic. China își propune să ajungă pe Lună înainte de 2030, ceea ce lasă o marjă de doar câțiva ani pentru americani să-și consolideze avantajul.