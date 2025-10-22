NASA confirmă: Pământul are o a doua „lună”, care va rămâne cu noi până în 2083

Pământul a câștigat un nou companion cosmic: asteroidul 2025 PN7, o „quasi-lună” care se mișcă aproape sincron cu planeta noastră. NASA a confirmat săptămâna aceasta că obiectul, descoperit inițial de Universitatea din Hawaii, nu este o lună adevărată, dar urmează o orbită similară în jurul Soarelui, creând impresia că umbrește Pământul în călătoria sa prin spațiu, informează GeekSpin.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cercetătorii estimează că asteroidul măsoară între 18 și 36 de metri în diametru, aproximativ înălțimea unei clădiri mici, ceea ce îl face mic după standardele cosmice, dar semnificativ pentru vecinătatea noastră planetară.

Un companion temporar, dar aproape sincron

Spre deosebire de Luna obișnuită, 2025 PN7 nu este prins de gravitația Pământului. Oamenii de știință îl compară cu „un alergător care îți urmează pasul pe aceeași pistă, suficient de aproape pentru a-l observa, dar fără a-l atinge”.

Orbita sa s-a sincronizat cu ritmul Pământului probabil de aproape 60 de ani și, dacă traiectoria rămâne stabilă, asteroidul ar putea rămâne în apropiere până în 2083. La cel mai apropiat punct, acesta se află la 4 milioane de kilometri de Pământ, aproape de zece ori mai departe decât Luna, iar la cel mai îndepărtat poate ajunge la 17 milioane de kilometri, influențat de gravitația Soarelui și a planetelor vecine.

Cum a fost descoperit asteroidul

2025 PN7 a fost identificat pentru prima dată într-un sondaj de rutină realizat cu telescopul Universității din Hawaii la începutul acestui an. Inițial apărând ca un punct slab în fața stelelor, analiza ulterioară a arătat că obiectul se mișcă aproape sincron cu Pământul. După săptămâni de studii și verificări, NASA a confirmat oficial descoperirea, anunțând că planeta noastră are un companion cosmic temporar.