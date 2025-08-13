Misiune științifică fără precedent / Găurile negre ar putea fi explorate pentru prima dată în istoria omenirii

Un proiect ambițios, dezvoltat de astrofizicianul Cosimo Bambi de la Universitatea Fudan, China, propune o misiune științifică fără precedent care ar putea răspunde la întrebări fundamentale despre natura universului, anunță Eurekalert.

Conceptul, publicat în revista Cell, se bazează pe dezvoltarea unor „nanonave” care ar cântări doar câteva grame și ar consta într-un microcip și o vele luminată. Aceste dispozitive minuscule ar fi propulsate de lasere puternice terestre pentru a atinge o treime din viteza luminii, o performanță tehnologică extraordinară comparativ cu cea a navelor spațiale actuale.

„Nu avem acum tehnologia, dar în 20 sau 30 de ani s-ar putea să o avem. Doar laserele ar costa astăzi în jur de un trilion de euro, iar tehnologia nanonavelor încă nu există”, explică Cosimo Bambi de la Universitatea Fudan.

O misiune de generații

Proiectul propus reprezintă un adevărat maraton cosmic. Nava ar ajunge la gaura neagră, aflată la o distanță „ipotetică” estimată la 20-25 de ani lumină, în aproximativ 70 de ani. Ulterior, ar mai fi nevoie de încă 20 de ani pentru ca datele să fie transmise înapoi pe Pământ, făcând ca durata totală a misiunii să se întindă pe 80-100 de ani.

Această durată extraordinară transformă proiectul într-o inițiativă multigenerațională, unde oamenii de știință care vor concepe misiunea nu vor fi aceiași care vor analiza rezultatele finale.

În prezent, cea mai apropiată gaură neagră față de sistemul nostru solar, confirmată de astronomi, este Gaia BH1, o gaură neagră aflată la circa 1.560 de ani lumină. Cercetări recente indică posibilitatea ca o alta, situată în roiul stelar Hyades, să se afle la „doar” 150 de ani lumină față de Soarele nostru, însă această posibilitate nu a fost confirmată 100%.

Obstacole majore de depășit

Proiectul se confruntă cu două provocări fundamentale. Prima constă în identificarea unei găuri negre apropiate. Deoarece aceste obiecte cosmice nu emit sau reflectă lumină, ele sunt practic invizibile pentru telescoape și pot fi detectate doar prin observarea influenței asupra stelelor din jur sau a distorsiunii luminii.

Bambi consideră că noile tehnici de detectare ar putea ajuta la localizarea unei găuri negre în următorul deceniu, posibil la doar 20-25 de ani lumină distanță de Pământ.

Al doilea obstacol major este dezvoltarea tehnologiei necesare. Spre deosebire de navele spațiale tradiționale, care sunt mult prea grele și lente pentru această călătorie, nanonavele propuse trebuie să reziste decenii în spațiu, dar să își și păstreze capacitatea de a colecta și transmite date.

Întrebări fundamentale despre Univers

Misiunea ar putea răspunde la întrebări cruciale pentru înțelegerea fizicii moderne. Găurile negre reprezintă cele mai extreme condiții din univers, unde cunoașterea noastră actuală despre fizică este dusă la limită.

Printre întrebările cheie se numără: Există cu adevărat un orizont al evenimentelor dincolo de care nimic nu poate scăpa? Se schimbă legile fizicii în preajma găurilor negre? Se menține teoria relativității generale a lui Einstein în aceste condiții extreme?

Optimism bazat pe precedente istorice

Deși proiectul pare desprins din science fiction, Bambi rămâne optimist, și amintește realizările „imposibile” din trecut. „Oamenii spuneau că niciodată nu vom detecta undele gravitaționale pentru că sunt prea slabe. Am reușit după 100 de ani. Oamenii credeau că nu vom observa niciodată umbrele găurilor negre. Acum, la 50 de ani după, avem imagini cu două dintre ele”, subliniază cercetătorul.