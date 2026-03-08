Noile observații realizate cu Telescopul Spațial James Webb au permis astronomilor să stabilească mult mai precis traiectoria asteroidului 2024 YR4 și să elimine complet posibilitatea unei coliziuni cu Luna în anul 2032, informează Interesting Engineering.

Potrivit specialiștilor de la Centrul NASA pentru Studiul Obiectelor Apropiate de Pământ (CNEOS), care funcționează în cadrul Laboratorului de Propulsie cu Reacție (JPL) din California, asteroidul va trece pe lângă satelitul natural al Pământului la o distanță de aproximativ 21.200 de kilometri, pe 22 decembrie 2032.

Estimările anterioare indicau o probabilitate de 4,3% ca obiectul cosmic să lovească Luna. Noile calcule, bazate pe observații efectuate de telescopul Webb pe 18 și 26 februarie, reduc însă incertitudinea privind orbita asteroidului și exclud complet acest scenariu.

Observațiile telescopului Webb au clarificat traiectoria

Actualizarea nu înseamnă că asteroidul și-a schimbat direcția de deplasare, ci că oamenii de știință au reușit să îi determine poziția în spațiu mult mai precis.

Observațiile suplimentare au fost realizate de o echipă din cadrul Laboratorului de Fizică Aplicată al Universității Johns Hopkins, care a obținut două măsurători esențiale pentru recalcularea orbitei.

Telescopul Webb a reușit să observe asteroidul chiar și după ce acesta devenise prea slab pentru a mai fi detectat de majoritatea telescoapelor terestre sau spațiale. De altfel, astronomii spun că imaginile obținute se numără printre cele mai slabe observații realizate vreodată asupra unui asteroid.

De la risc potențial la siguranță

Asteroidul 2024 YR4 a fost descoperit la sfârșitul anului 2024 de sistemul de monitorizare Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), un program finanțat de NASA și operat în Chile.

La momentul descoperirii, calculele preliminare sugerau că obiectul ar putea avea o probabilitate mică, dar reală, de impact cu Pământul. Observațiile suplimentare realizate pe parcursul anului 2025 au permis însă astronomilor să rafineze traiectoria asteroidului.

Analizele actuale arată că nu există niciun risc de impact cu Pământul la 22 decembrie 2032, iar modelele orbitale indică faptul că asteroidul nu reprezintă nicio amenințare pentru Terra în următorul secol.