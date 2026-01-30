NASA și SpaceX mută mai devreme lansarea misiunii Crew-12 către Stația Spațială Internațională

NASA a decis să devanseze lansarea următorului echipaj destinat Stației Spațiale Internaționale (ISS), stabilind data de 11 februarie pentru misiunea Crew-12, după ce a ajuns la un acord cu SpaceX, compania responsabilă de transportul astronauților pe orbită.

Potrivit Space.com, decizia vine într-un context operațional delicat pentru ISS, unde se află în prezent doar trei astronauți, responsabili de întreținerea stației și desfășurarea experimentelor științifice. Situația a apărut după ce echipajul Crew-11 a fost retras pe 14 ianuarie, în urma unei probleme medicale nedezvăluite care a afectat unul dintre membrii săi.

Inițial, NASA și SpaceX planificaseră lansarea Crew-12 pentru 15 februarie, astfel încât cele două echipaje să se suprapună pentru o scurtă perioadă la bordul ISS. Accelerarea calendarului a fost posibilă după ce capsula Crew Dragon și racheta Falcon 9 au fost pregătite înainte de termen.

Echipajul Crew-12 este format din astronauții NASA Jessica Meir, care va comanda misiunea, și Jack Hathaway, pilot, alături de specialiștii de misiune Sophie Adenot, reprezentantă a Agenției Spațiale Europene, și cosmonautul rus Andrei Fediaev. Fediaev a fost inclus în echipaj într-o etapă târzie, după retragerea cosmonautului Oleg Artemiev la începutul lunii decembrie, pe fondul unor posibile încălcări ale reglementărilor americane de securitate națională.

Misiunea Crew-12 va fi efectuată cu capsula Crew Dragon „Grace” și va avea o durată extinsă, de aproximativ nouă luni, depășind perioada standard de șase luni a rotațiilor obișnuite de echipaj.

Pentru Jessica Meir și Andrei Fediaev, acesta va fi al doilea zbor spațial, în timp ce Hathaway și Adenot se află la prima lor misiune pe orbită.

Lansarea este programată să aibă loc de la Complexul 40 al Stației Forțelor Spațiale Cape Canaveral din Florida, iar fereastra de lansare se deschide pe 11 februarie, la ora 11:00 GMT. NASA a stabilit și date alternative pentru decolare, pe 12 și 13 februarie, în cazul unor întârzieri.

Odată ajunși la bordul ISS, membrii Crew-12 li se vor alătura astronautului NASA Chris Williams și cosmonauților ruși Serghei Kud-Svercikov și Serghei Mikaev, care se află deja pe avanpostul orbital.