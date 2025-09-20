Numărul planetelor descoperite în afara sistemului nostru solar a ajuns la 6.000, anunță NASA

Numărul oficial al exoplanetelor, planete aflate în afara sistemului nostru solar, confirmate de NASA a ajuns la 6.000. Din păcate, nu există o planetă anume care să primească această cifră rotundă. Planetele sunt adăugate pe măsură ce sunt validate de echipe științifice din întreaga lume, astfel că nu există o singură planetă desemnată drept „a 6.000-a”, se arată pe site-ul oficial al Agenției Spațiale Americane.

Evidența este ținută de Institutul de Știință pentru Exoplanete al NASA (NExScI), găzduit la Caltech, în Pasadena, California, acolo unde peste 8.000 de candidate așteaptă confirmarea.

O explorare care a schimbat complet modul în care omenirea privește cerul nopții

„Această etapă reprezintă decenii de explorare cosmică realizată prin telescoapele spațiale ale NASA, o explorare care a schimbat complet modul în care omenirea privește cerul nopții. Pas cu pas, de la descoperire la caracterizare, misiunile NASA au pus bazele pentru a răspunde la o întrebare fundamentală: Suntem singuri? Acum, cu viitorul telescop spațial Nancy Grace Roman și cu Habitable Worlds Observatory, America va conduce următorul salt uriaș, studiul lumilor asemănătoare Pământului aflate în jurul unor stele precum Soarele. Este vorba despre ingeniozitatea americană și despre o promisiune a descoperirii care ne unește pe toți”, a declarat Shawn Domagal-Goldman, director interimar al Diviziei de Astrofizică din cadrul sediului NASA din Washington.

Această etapă vine la 30 de ani după prima descoperire a unei exoplanete aflate în jurul unei stele asemănătoare Soarelui, în 1995. (Anterior, au fost identificate câteva planete în jurul unor stele care își consumaseră combustibilul și colapsaseră).

Deși cercetătorii cred că în Calea Lactee există miliarde de planete, identificarea lor rămâne o provocare. Pe măsură ce totalul exoplanetelor confirmate crește, oamenii de știință pot nu doar să descopere lumi cu trăsături fascinante, ci și să compare populația generală de planete cu cele din sistemul nostru solar.

De exemplu, în timp ce în sistemul solar numărul planetelor stâncoase este egal cu cel al giganților gazoși, studiile arată că planetele stâncoase sunt mai frecvente în univers. Cercetătorii au descoperit și planete cu caracteristici complet diferite de cele de la noi: giganți de dimensiunea lui Jupiter care orbitează mai aproape de steaua lor decât se află Mercur față de Soare; planete care orbitează în jurul a două stele, care nu au nicio stea sau care orbitează în jurul unor stele moarte; planete acoperite cu lavă; unele cu densitatea polistirenului; altele cu nori formați din pietre prețioase.

„Fiecare tip de planetă pe care îl descoperim ne oferă informații despre condițiile în care se pot forma planetele și, în cele din urmă, despre cât de comune ar putea fi planetele asemănătoare Pământului și unde ar trebui să le căutăm. Dacă vrem să aflăm dacă suntem singuri în univers, toate aceste cunoștințe sunt esențiale”, a declarat Dawn Gelino, șefa Programului de Explorare a Exoplanetelor al NASA (ExEP), din cadrul Jet Propulsion Laboratory din California.

Căutarea altor lumi

Mai puțin de 100 de exoplanete au fost observate direct. Celelalte patru metode de detecție sunt indirecte. Prin metoda tranzitului, de pildă, astronomii urmăresc micile scăderi de luminozitate ale unei stele atunci când o planetă trece prin fața ei.

Pentru a elimina posibilitatea ca un semnal să fie produs de altceva decât o exoplanetă, majoritatea candidaților trebuie confirmați prin observații suplimentare, adesea cu un telescop diferit, proces care necesită timp. Din acest motiv, Arhiva Exoplanetelor NASA, găzduită de NExScI, include o listă lungă de planete candidate aflate în așteptarea confirmării.

„Avem nevoie de întreaga comunitate științifică pentru a valorifica la maximum aceste misiuni care produc un număr mare de candidați la statutul de exoplanetă. O parte importantă a muncii noastre la NExScI este dezvoltarea de instrumente care să ajute comunitatea să transforme planetele candidate în planete confirmate”, a explicat Aurora Kesseli, coordonatoarea adjunctă a Arhivei Exoplanetelor NASA de la IPAC.

Ritmul descoperirilor a accelerat în ultimii ani, baza de date a atins 5.000 de exoplanete confirmate acum doar trei ani, și se așteaptă ca această tendință să continue.

Kesseli și colegii ei estimează că vor primi mii de noi candidate de la misiunea europeană Gaia a ESA, care descoperă planete printr-o tehnică numită astrometrie, dar și de la viitorul Telescop Spațial Nancy Grace Roman, care va identifica mii de exoplanete prin metoda microlentilei gravitaționale.