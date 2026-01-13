O companie americană numită GRU Space a anunțat că intenționează să construiască, în următorul deceniu, o serie de habitate pe Lună, care vor culmina cu un hotel lunar destinat turiștilor, pentru care rezervările pot fi făcute încă de acum, contra unui avans de minimum 250.000 de dolari, informează ArsTechnica.

Anunțul a fost făcut public la începutul săptămânii, când compania a deschis lista de așteptare pentru cei interesați să participe la unele dintre primele misiuni comerciale pe suprafața Lunii, posibil chiar în șase ani. Avansul cerut variază între 250.000 și 1 milion de dolari, în funcție de nivelul de prioritate.

Un proiect ambițios, lansat de un fondator foarte tânăr

La prima vedere, proiectul pare mai degrabă science-fiction. GRU Space este un startup aflat la început de drum, cu o echipă extrem de restrânsă. Fondatorul său, Skyler Chan, a absolvit recent Universitatea California din Berkeley și, până la sfârșitul anului trecut, compania avea un singur angajat cu normă întreagă, în afară de el.

Cu toate acestea, Chan susține că proiectul are o logică economică solidă. În opinia sa, deși explorarea Lunii este dominată în prezent de guverne și companii finanțate de miliardari, turismul spațial ar putea deveni prima activitate comercială sustenabilă pe termen lung.

„Trăim într-un moment în care umanitatea poate deveni cu adevărat interplanetară. Iar cea mai mare barieră nu este transportul, ci locuirea în afara Pământului”, afirmă Chan.

De ce un hotel pe Lună?

Planul GRU Space pornește de la ideea că navele spațiale, precum Starship, dezvoltate de SpaceX, vor rezolva problema transportului până pe Lună. Însă, spune Chan, turiștii și viitorii coloniști vor avea nevoie de destinații în care să stea, nu doar de vehicule care să-i ducă și să-i aducă.

„Nu putem să-i ținem pe toți să locuiască într-o singură navă, la fel cum primii coloniști nu au rămas pe corăbiile care i-au dus în America. A fost nevoie de orașe, drumuri și clădiri”, explică fondatorul GRU Space.

Hotelul lunar ar urma să fie construit în mai multe etape. Prima versiune va fi o structură gonflabilă, capabilă să găzduiască până la patru persoane simultan, cu lansare estimată în jurul anului 2032. Ulterior, compania vrea să ridice o structură permanentă, realizată din materiale obținute direct de pe Lună, inspirată de Palace of the Fine Arts din San Francisco.

Cărămizi din sol lunar și teste încă din 2029

Înainte de a ajunge la hotelul propriu-zis, GRU Space plănuiește mai multe misiuni experimentale. Prima ar putea avea loc în 2029, sub forma unui mic transport de 10 kilograme, care va testa o structură gonflabilă și o tehnologie de transformare a regolitului lunar (solul Lunii) în „cărămizi”.

A doua misiune ar urma să testeze o structură mai mare, amplasată într-o formațiune naturală de tip „grotă lunară”, pentru a evalua protecția naturală împotriva radiațiilor și posibilitatea extinderii infrastructurii.

De la turism la exploatarea resurselor

Numele companiei, GRU, de la Galactic Resource Utilization, indică o viziune mai amplă. Pe termen lung, Chan vede hotelul lunar ca pe un prim pas spre exploatarea resurselor de pe Lună, Marte și chiar de pe asteroizi, pentru a susține extinderea umanității în spațiu.

Deși planurile sunt extrem de ambițioase, GRU Space a atras deja atenția investitorilor. Compania a obținut o finanțare seed de la Y Combinator, unul dintre cele mai influente acceleratoare de startup-uri din lume.