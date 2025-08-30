O nouă teorie despre originea Universului contestă modelul clasic/ Gravitația, nu expansiunea fulgerătoare, ar fi modelat cosmosul

O echipă de cercetători din Spania și Italia propune un model revoluționar pentru începutul Universului. Ei contestă ideea binecunoscută că acesta a început printr-o expansiune rapidă numită „inflație”. Practic, studiul, publicat recent în Physical Review Research, aduce o abordare simplă și verificabilă, bazată pe legile gravitației și mecanicii cuantice, informează UniverseToday.

Teoria inflației susține că universul s-a extins extrem de rapid în primele fracțiuni de secundă, dar pentru ca aceasta să fie posibilă, trebuie să fie implicate multiple variabile complexe. Noul model propune că Universul și tot ce există în el, de la galaxii și stele, până la planete și viața de pe Pământ, s-ar fi format, în realitate, datorită undelor gravitaționale.

Acestea fac parte dintr-un cadru matematic vechi, cunoscut sub numele de spațiul De Sitter, dezvoltat de matematicianul olandez Willem De Sitter, care a colaborat cu Albert Einstein în anii 1920 la studiul structurii Universului

Simplitate și verificabilitate

„Propunerea noastră este simplă și verificabilă. Nu adăugăm elemente speculative. Gravitația și mecanica cuantică ar putea explica de unele singure structura Universului”, explică dr. Raul Jimenez, coautor al studiului și cercetător la ICREA, Spania.

Ce sunt undele gravitaționale?

Undele gravitaționale au fost propuse pentru prima dată în 1893 și 1905 de Oliver Heaviside, respectiv Henri Poincaré, și au captat atenția masiv în 1916, când Albert Einstein le-a descris ca oscilații în continuum-ul spațiu-timp, ca parte a teoriei generale a relativității.

Deși există numeroase surse, supernove, găuri negre sau stele neutronice, undele gravitaționale sunt extrem de greu de detectat și necesită instrumente de mare precizie. Acesta este probabil motivul pentru care ele au fost detectate abia în septembrie 2015 de observatorul Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), cu locații în Washington și Louisiana.

De ce contează această ipoteză

Originea Universului rămâne unul dintre cele mai mari mistere ale științei. Big Bang-ul a fost mult timp considerat evenimentul inițial, însă ce s-a întâmplat înainte de acesta sau ce mecanisme au determinat formarea universului rămâne necunoscut. Studiul recent oferă însă o perspectivă alternativă, care ar putea simplifica înțelegerea formării cosmosului, punând în prim-plan legile fundamentale ale naturii.

Carl Sagan spunea: „Cosmosul este în noi. Suntem făcuți din praf de stele. Suntem o cale prin care Universul se cunoaște pe sine.” Privită din acest unghi, noua ipoteză oferă o explicație clară, elegantă și testabilă a modului în care a luat naștere tot ce vedem în jurul nostru. Problema este că, la fel c a orice ipoteză, ea trebuie demonstrată pentru a putea deveni teorie.