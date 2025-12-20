Cometa 3I/ATLAS a atins punctul de apropiere maximă de Pământ, susțin astronomi ruşi

Cometa 3I/ATLAS, venită din afara sistemului solar şi declarată „navă extraterestră” de către unii oameni de ştiinţă, a atins vineri dimineaţă punctul de apropiere maximă de Pământ şi apoi a trecut pe lângă el, potrivit Laboratorului de Astronomie Solară al Academiei Ruse de Ştiinţe, citat de agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Conform calculelor noastre, acum aproximativ două ore, în jurul orei 07:16, ora Moscovei (04:16 GMT), obiectul spaţial 3I/ATLAS a traversat punctul de apropiere maximă de Pământ”, a anunţat pe Telegram centrul de cercetare ştiinţifică.

Laboratorul a indicat că în acel moment cometa se afla la 268.918.000 de kilometri de planeta noastră, „o distanţă enormă” raportat la scara terestră, „dar absolut minusculă din perspectiva distanţelor interstelare”.

Oamenii de ştiinţă ruşi au ironizat ipotezele formulate de la descoperirea cometei, conform cărora aceasta ar putea fi o navă extraterestră, comentând că pe parcursul zilei şi-ar putea face apariţia „cele mai extravagante fantezii, inclusiv că acest corp ceresc a deviat de la curs şi se îndreaptă spre Pământ”.

„Dar credem că aceste presupuneri se vor disipa curând. În acest moment, putem doar observa că media nu a relatat despre o debarcare extraterestră pe Terra”, au declarat ei.

Potrivit Institutului, ideea că această cometă ar fi fost o navă extraterestră „a fost întotdeauna destul de ciudată”.

„Obiectiv, este dificil de imaginat rezerva de răbdare şi logica fiinţelor raţionale care, cu viteza melcului, timp de mai bine de un an, se târăsc de-a lungul unui sistem stelar ciudat şi apoi îşi schimbă brusc cursul”, a comentat laboratorul.

„Astronomii ruşi au indicat că posibila traiectorie viitoare a cometei o va aduce aproape de Jupiter, pe lângă care va trece în jurul datei de 16 martie, la o distanţă de aproximativ 53 de milioane de kilometri, după care se va îndepărta de orbita acestei planete şi va dispărea complet din raza vizuală a tuturor telescoapelor terestre.

„Şi atunci, probabil, omenirea se va trezi şi va înţelege cel mai important lucru. Toată această chestiune cu sosirea extratereştrilor, a zeilor, a supercivilizaţiilor, a observatorilor, aşteptarea ca cineva să sosească şi să ne schimbe viaţa, în realitate nu are legătură cu extratereştri. Ci cu noi înşine”, a concluzionat Laboratorul.

Această cometă este al treilea vizitator interstelar al sistemului solar şi, de la detectarea sa pe cer, a generat tot felul de speculaţii în rândul publicului.

Din cauza blocajului guvernamental din Statele Unite, timp de mai bine de 40 de zile, agenţia spaţială americană NASA nu a putut raporta sau publica imagini ale obiectului misterios. În acea perioadă, s-a sugerat chiar că această cometă ar putea fi o navă extraterestră.

În cele din urmă, când blocajul guvernamental s-a încheiat, la sfârşitul lunii noiembrie, NASA a organizat o conferinţă de presă şi a pus capăt zvonurilor. „Suntem foarte dornici să găsim semne de viaţă în univers”, a declarat administratorul asociat al NASA, Amit Kshatriya. „Dar 3I/ATLAS este o cometă”, a precizat el.