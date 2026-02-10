De ce Musk a abandonat brusc planul privind Marte și acum vrea ca SpaceX să construiască un oraș pe Lună

SpaceX şi-a modificat priorităţile programelor spaţiale şi se concentrează acum pe construcţia unui oraş selenar capabil să se „autodezvolte”, proiect ce poate fi realizat în mai puţin de 10 ani, a anunţat duminică Elon Musk, printr-un mesaj postat pe reţeaua sa de socializare, X, declaraţie care transferă prioritatea companiei sale spaţiale de la colonizarea planetei Marte la construcţia de baze pe Lună.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Space.com a publicat marţi un material în care încearcă să explice această decizie a şefului SpaceX, pe baza afirmaţiilor făcute chiar de acesta.

Elon Musk a fost mereu fixat spre Marte şi a declarat în repetate rânduri, încă de când a pus bazele companiei SpaceX, în 2002, că a creat această companie cu obiectivul principal de a coloniza Planeta Roşie. El a explicat de mai multe ori că cea de-a patra planetă de la Soare este principala speranţă pentru supravieţuirea omenirii ca specie, transmite Agerpres.

Musk a respins în general cealaltă opţiune aflată „la îndemână”, Luna. Acum doar 13 luni, de exemplu, el a subliniat că SpaceX va merge „direct pe Marte”, declarând satelitul natural al Pământului „o distragere a atenţiei”.

Dar în weekend, Musk a anunţat ca s-a răzgândit, susţinând că SpaceX îşi concentrează acum planurile pentru ridicarea unei baze selenare – cel puţin pe termen scurt.

„Pentru cei care nu ştiu, SpaceX şi-a mutat deja atenţia către construirea unui oraş care să se auto-dezvolte pe Lună, deoarece putem realiza acest lucru în mai puţin de 10 ani, în timp ce obiectivul Marte ar dura peste 20 de ani”, a scris miliardarul duminică după-amiază (8 februarie) prin intermediul X, platforma de socializare pe care a cumpărat-o în 2022.

„Misiunea SpaceX rămâne aceeaşi: extinderea conştiinţei şi a vieţii aşa cum o ştim până la stele”, a adăugat el. „Este posibil să călătoreşti pe Marte doar atunci când planetele se aliniază la fiecare 26 de luni (timp de călătorie de şase luni), în timp ce putem lansa spre Lună la fiecare 10 zile (timp de călătorie de 2 zile). Aceasta înseamnă că putem finaliza mult mai rapid proiectul unui oraş selenar decât pe cel al unui oraş marţian”.

Musk a sugerat această schimbare săptămâna trecută, într-o actualizare amplă care detalia planurile SpaceX de a opera o constelaţie de un milion de sateliţi pentru centre de date pe orbita Pământului.

Vehiculul care va lansa toţi aceşti sateliţi este Starship, megaracheta complet reutilizabilă pe care SpaceX a dezvoltat-o „pentru a-şi atinge obiectivul de a construi o aşezare umană în afara Pământului”.

Într-o actualizare din 2 februarie, Musk a subliniat potenţialul selenar al Starship. „Datorită progreselor precum alimentarea cu combustibil în spaţiu, Starship va fi capabilă să transporte cantităţi masive de materiale pe Lună”, a scris el.

„Odată ajuns acolo, va fi posibil să se stabilească o prezenţă permanentă pentru activităţi ştiinţifice şi de producţie”, a adăugat Musk. „Fabricile de pe Lună pot profita de resursele selenare pentru a produce sateliţi şi a-i amplasa mai departe în spaţiu (…) este posibil să se plaseze între 500 şi 1000 [terawaţi]/an de sateliţi AI în spaţiul cosmic, să se urce semnificativ pe scara Kardaşev şi să se valorifice un procent non-trivial din energia Soarelui”.

Scara Kardaşev, numită după omul de ştiinţă sovietic care a inventat-o în 1964, clasifică civilizaţiile în funcţie de cantitatea de energie pe care o pot controla. O civilizaţie de tip I poate valorifica toată energia planetei sale natale; o civilizaţie de tip II poate exploata întreaga energie a stelei sale, prin intermediul unei sfere Dyson sau al altei structuri similare; iar o civilizaţie de tip III poate exploata întreaga energie a galaxiei sale. Omenirea nici măcar nu a ajuns încă la o civilizaţie de tipul I.

Dar aspectul centrului de date în afara Pământului este doar un „element bonus” al noii strategii axate pe Lună, a subliniat Elon Musk într-o postare pe X luni (9 februarie).

„Schimbarea priorităţii se datorează faptului că sunt îngrijorat că o catastrofă naturală sau provocată de om va opri navele de reaprovizionare care vin de pe Pământ, provocând dispariţia coloniei”, a scris el. „Putem face ca oraşul lunar să se dezvolte singur în mai puţin de 10 ani, dar Marte va dura peste 20 de ani din cauza ciclului de iteraţie de 26 de luni. Asta contează cel mai mult.”

SpaceX nu a renunţat la colonizarea planetei Marte. În alte postări pe X din ultimele zile, Musk a subliniat că noul plan doar împinge puţin calendarul înapoi.

„Marte va începe în 5 sau 6 ani, deci se va face în paralel cu Luna, dar Luna va fi punctul central iniţial”, a scris el luni dimineaţă. Într-o altă postare recentă, el a spus că un zbor cu echipaj uman pe Marte ar putea avea loc în 2031.

Deşi concentrarea asupra colonizării pe Lună este nouă, SpaceX lucrează la o misiune selenară cu echipaj uman de aproximativ cinci ani. În aprilie 2021, NASA a anunţat că a selectat Starship ca prim modul de aselenizare cu echipaj uman pentru programul său Artemis, care îşi propune să stabilească o prezenţă umană permanentă şi susţinută pe Lună şi în jurul ei până în 2030 sau în jurul acestui an.

Dacă totul merge conform planului, Starship va aduce astronauţi pe suprafaţa selenară pentru prima dată în cadrul misiunii Artemis 3, a cărei lansare este aşteptată la orizontul anului 2028. Dar acest calendar presupune succesul misiunii Artemis 2, care va lansa patru persoane în jurul Lunii şi înapoi pe Pământ chiar luna viitoare.

De asemenea, presupune că Starship va fi gata, ceea ce cu siguranţă nu poate fi considerat de la sine înţeles. Racheta gigantică a efectuat 11 zboruri de testare până în prezent, toate suborbitale, aşa că mai sunt multe aspecte de dezvoltare de verificat.

Starship trebuie încă să reuşească o misiune orbitală, de exemplu, şi să demonstreze că poate fi realimentată de pe Pământ. (Fiecare misiune selenară Starship va necesita mai multe zboruri de aprovizionare cu combustibil – poate 10 sau 12 – pentru a umple rezervoarele vehiculului spaţial cu combustibil pentru lunga călătorie spre Lună.)

Toamna trecută, administratorul interimar al NASA de atunci, Sean Duffy, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul dezvoltării Starship, anunţând că intenţionează să deschidă contractul SpaceX de aselenizare şi pentru alte companii concurente, cum ar fi Blue Origin a lui Jeff Bezos.

Această ameninţare s-ar putea să se fi diminuat, având în vedere că Duffy nu mai conduce NASA: antreprenorul miliardar în tehnologie Jared Isaacman, care a zburat de două ori pe orbita Pământului cu SpaceX, este acum şeful agenţiei. Dar concurenţa este încă foarte puternică, mai notează Space.com.