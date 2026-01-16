Astronomii folosesc radiotelescopul chinez FAST pentru a analiza ultimele 100 de semnale considerate relevante în cadrul proiectului SETI@home, parte a programului SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), relatează Space.com, citat de Agerpres.

SETI@home a fost derulat între 1999 și 2020 și a implicat milioane de astronomi amatori din întreaga lume, care au pus la dispoziție puterea de calcul a computerelor personale pentru analiza datelor colectate de radiotelescopul Arecibo din Puerto Rico. În total, proiectul a identificat aproximativ 12 miliarde de semnale candidate în bandă îngustă, descrise ca impulsuri scurte de energie la o anumită frecvență, provenite dintr-o direcție specifică a cerului.

Începând din iulie 2025, aceste semnale sunt monitorizate de FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), în prezent cel mai mare radiotelescop cu o singură antenă din lume. Deși analiza este în desfășurare, cercetătorii estimează, pe baza experienței anterioare, că semnalele vor fi cel mai probabil atribuite interferențelor radio locale, nu unor surse extraterestre.

Datele colectate inițial au fost procesate cu ajutorul unui supercomputer al Institutului Max Planck pentru Fizică Gravitațională din Germania, care a redus numărul semnalelor de la miliarde la aproximativ un milion, apoi la 1.000. Acestea au fost analizate manual, fiind selectate în final 100 de semnale care justifică o examinare suplimentară.

Radiotelescopul Arecibo, cu o deschidere de 305 metri, a fost principalul instrument al proiectului până la scoaterea sa din uz și distrugerea completă, în 2020. În prezent, FAST este singurul radiotelescop capabil să continue acest tip de analiză la nivelul de sensibilitate necesar.

Coordonatorii proiectului subliniază că, deși nu a fost identificat niciun semnal de origine extraterestră, SETI@home a stabilit un nou standard de sensibilitate în căutările radio astronomice. Potrivit acestora, orice semnal peste un anumit prag de putere ar fi fost detectat.

Proiectul a depășit cu mult așteptările inițiale ale echipei de cercetare. La lansarea din 1999, organizatorii estimau că ar putea atrage cel mult 50.000 de utilizatori, însă în primele săptămâni numărul participanților a ajuns la sute de mii, iar ulterior la milioane.

SETI@home a analizat date provenite din observații astronomice standard și a acoperit o porțiune extinsă din Calea Lactee. Deși rezultatul final nu a confirmat existența unor semnale extraterestre, cercetătorii consideră proiectul un exercițiu valoros pentru viitoarele inițiative SETI.

Concluziile generale ale programului SETI@home au fost prezentate în 2025 în două studii publicate în revista The Astronomical Journal, care detaliază metodele de analiză, precum și procesul de colectare și prelucrare a datelor.