Mega-fuziunea dintre SpaceX și xAI, companii controlate de Elon Musk, a reaprins interesul pentru un concept vechi, dar până acum greu de pus în practică: centrele de date amplasate pe orbită.

Ideea, discutată de zeci de ani în cercuri academice și guvernamentale, revine în prim-plan pe fondul exploziei cererii de putere de calcul pentru inteligența artificială.

Ingineri și cercetători ai NASA au analizat încă din ultimele două decenii posibilitatea mutării infrastructurii de calcul intens consumatoare de energie în spațiu. Argumentul de bază este simplu: energia solară este abundentă pe orbită, iar spațiul oferă, teoretic, condiții favorabile pentru extindere la scară foarte mare. Totuși, până recent, costurile și limitările tehnologice au făcut ca aceste idei să rămână la nivel teoretic, potrivit Reuters.

Interesul companiilor private

Interesul nu mai aparține doar agențiilor guvernamentale. Mari companii din tehnologie, precum Google, parte a grupului Alphabet, sau Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos, explorează la rândul lor concepte de infrastructură AI în spațiu. În acest context, mutarea lui Musk atrage atenția investitorilor asupra unui posibil ecosistem complet integrat, de la lansări de rachete până la procesare de date.

„Pe termen lung, AI-ul bazat în spațiu este, evident, singura cale de a scala”, a declarat Elon Musk. El a argumentat că, pentru a valorifica chiar și o fracțiune infimă din energia Soarelui, ar fi necesară o cantitate de energie de ordinul milioanelor de ori peste consumul actual al civilizației. În opinia sa, mutarea acestor activități în spațiu ar fi „singura soluție logică”.

Planurile SpaceX

SpaceX a depus documente la Federal Communications Commission prin care solicită permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți alimentați solar, proiectați să funcționeze ca centre de date orbitale. În aceste documente este descris un „sistem de centre de date orbitale” bazat pe legături optice și energie solară, fără a fi precizat numărul de lansări necesare pentru a ajunge la o capacitate operațională completă.

Susținătorii conceptului spun că centrele de date din spațiu ar putea deveni, pe termen lung, mai eficiente decât cele terestre. Accesul constant la energie solară și posibilitatea de a disipa căldura direct în spațiu sunt considerate avantaje majore. În același timp, experții avertizează că beneficiile comerciale semnificative sunt încă la ani distanță.

„Există provocări reale și rămâne întrebarea cum pot fi făcute aceste proiecte rentabile”, a declarat Armand Musey, fondatorul Summit Ridge Group. El a subliniat că modelele financiare sunt greu de construit, deoarece multe necunoscute tehnice nu sunt încă lămurite. Totuși, Musey a adăugat că istoricul lui Musk face ca proiectul să fie privit cu mai multă deschidere decât inițiative similare din trecut.

Provocări tehnologice

Un alt obstacol major este mediul dur din spațiu. Componentele electronice sunt expuse constant la radiații cosmice, care pot afecta funcționarea cipurilor. În trecut, soluția a fost utilizarea unor cipuri special „întărite”, însă acestea erau mult mai puțin performante decât procesoarele moderne folosite pentru AI.

Răcirea reprezintă o problemă la fel de dificilă. Deși spațiul este rece, lipsa aerului face imposibilă disiparea căldurii prin metodele obișnuite de pe Pământ. Cipurile de mare putere trebuie să transfere căldura către radiatoare voluminoase, care o emit sub formă de radiație infraroșie. Acest lucru crește dimensiunea, greutatea și costurile sistemelor.

SpaceX susține că soluția sa se bazează pe „disiparea pasivă a căldurii în vidul spațiului” și pe mecanisme care permit sateliților defectați să se dezorbiteze rapid. În paralel, Google testează rezistența propriilor cipuri AI la radiații, în cadrul unui proiect de cercetare care vizează conectarea sateliților alimentați solar într-un „nor AI orbital”. Un prototip este planificat pentru lansare în 2027.

Chiar și așa, unii specialiști consideră că centrele de date din spațiu nu vor deveni o realitate operațională înainte de un deceniu. Diferența față de tentativele din trecut este controlul integrat pe care SpaceX îl are asupra lansărilor, producției de sateliți și accesului la capital. Aceste avantaje structurale sunt văzute ca un factor cheie care ar putea transforma, în timp, un concept considerat SF într-o industrie emergentă.