România a contribuit cu 0,3% la programul de dezvoltare al rachetei Ariane 6 / Șapte companii au furnizat de la motoare și cipuri până la cabluri și platforme

România a contribuit cu 0,3% la programul de dezvoltare al rachetei Ariane 6, până la zborul inaugural, potrivit unui articol publicat pe site-ul Agenției Spațiale Europene (ESA).

„Nicio companie din România nu furnizează un produs final utilizat pe Ariane 6, dar multe companii contribuie cu elemente în calitate de subcontractanți, oferind o bază solidă pentru ca Ariane 6 să zboare în siguranță”, precizează ESA.

Ariane 6 este cea mai nouă rachetă purtătoare (lansator spațial) de gamă grea a Europei, dezvoltată de ESA în colaborare cu parteneri industriali, principalul contractor fiind ArianeGroup.

Peste 600 de furnizori asigură piesele necesare pentru Ariane 6. Printre companiile românești care au contribuit la fabricarea rachetei se numără: ICPE Electric motors, Sonovision România, Sonaca, TTTech, Emsil Techtrans, Gonzales Mecanica de Precizie și Aerostar.

ESA detaliază contribuția fiecărei companii:

ICPE Electric Motors

ICPE Electric Motors furnizează motoarele cu cuplu redus care controlează orientarea motorului principal Vulcain 2.1 al rachetei Ariane 6. Sistemul, denumit Low Liquid Thrust Vector Actuation System, utilizează un circuit hidraulic controlat prin supape electrice cu acționare directă, care reglează fluxul de lichid și permite mișcarea precisă a motorului Vulcain 2.1. Motoarele produse de companie sunt de tip „cuplu cu unghi limitat”, capabile să se rotească rapid înainte și înapoi într-un interval mai mic de 180 de grade. Acest design compact oferă viteză, precizie și eficiență spațială. ICPE Electric Motors livrează aceste componente către Sabca, pentru integrarea în sistemul complet de control al rachetei.

Sonovision România

Sonovision România produce părți esențiale din cablajul electric al Ariane 6: rețeaua complexă de cabluri de testare la sol folosită pentru verificarea fiecărui subsistem înainte de lansare. Aceste cabluri personalizate permit simularea condițiilor de zbor, testarea continuității electrice și asigurarea comunicației corecte între toate componentele rachetei. Prin procese de fabricație de precizie și un control strict al calității, Sonovision contribuie la fiabilitatea rachetei încă din etapa de pregătire pentru zbor.

Sonaca România

La Cluj, Sonaca România, parte a grupului internațional Sonaca și cu 210 angajați în industria aerospațială, produce două categorii de componente pentru Ariane 6. Prima categorie include capace compozite din fibră de carbon pentru protecția senzorilor rachetei, aproximativ 30 de astfel de piese fiind fabricate în România. A doua categorie cuprinde ansamblurile BACO L-Square și Upper Cover, realizate din componente din aluminiu prelucrate în Belgia și asamblate ulterior în România. Aceste inele structurale sunt montate în zona inferioară a propulsoarelor și contribuie la integritatea structurală și aerodinamica rachetei.

TTTech Development Romania

Compania austriacă TTTech furnizează cipurile de rețea utilizate la bordul Ariane 6, iar o parte semnificativă a dezvoltării lor are loc la București. Echipa locală este implicată în proiectarea firmware-ului și în procesele de validare și verificare ale acestor cipuri critice pentru sistemele electronice ale rachetei.

Emsil Techtrans

Compania românească Emsil Techtrans a realizat platforma de aliniere pentru instalația de finisare a propulsoarelor (EFF-dock) din cadrul complexului ESR Finishing Facility din Kourou, Guyana Franceză. Platforma este folosită pentru ridicarea și manipularea propulsoarelor Ariane 6, fiecare cântărind peste 150 de tone și conținând combustibil solid. Compania a fabricat, asamblat și testat integral echipamentul, parte din infrastructura mecanică de suport la sol a programului Ariane 6.

Gonzales Mecanică de Precizie

Specializată în producția de echipamente mecanice de înaltă precizie, Gonzales Mecanică de Precizie a furnizat platforma mobilă utilizată pentru lucrările de verificare și semnare pe carena Ariane 6 după încapsulare. Platforma asigură accesul sigur al tehnicienilor în această etapă finală de pregătire.

Aerostar

Activă din 1953, Aerostar furnizează componente, ansambluri și servicii de mentenanță pentru industria aeronautică. După ce a produs piese pentru cadrele de tracțiune ale motorului Ariane 5 timp de un deceniu, compania livrează în prezent componente pentru toate cele trei trepte ale rachetei Ariane 6, destinate integrării de către contractorul principal, ArianeGroup.

România a aderat la Agenția Spațială Europeană în 2011, iar primul satelit al țării a fost lansat în 2012, cu prima rachetă Vega.