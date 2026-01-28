Noul satelit meteorologic european MTG-S transmite primele imagini ale Terrei

Satelitul meteorologic european de ultimă generație Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) a transmis primele imagini ale Pământului, marcând un pas important în modernizarea capacităților europene de prognoză meteorologică.

Potrivit unui anunț făcut de Agenția Spațială Europeană (ESA), noile date vor contribui la îmbunătățirea estimărilor privind temperatura și umiditatea atmosferică în Europa și Africa de Nord, relatează EFE, citată de Agerpres.

Primele imagini, obținute pe 15 decembrie 2025, oferă o perspectivă completă asupra Terrei din orbita geostaționară, la o altitudine de aproximativ 36.000 de kilometri deasupra suprafeței Pământului. Acestea au fost realizate cu ajutorul unuia dintre instrumentele avansate aflate la bordul satelitului MTG-S.

Pentru cartografierea temperaturii atmosferice, instrumentul în infraroșu al satelitului a utilizat un canal de unde lungi, capabil să măsoare atât temperatura de la suprafața solului, cât și temperaturile din straturile superioare ale norilor. Datele indică, așa cum era de așteptat, valori ridicate ale temperaturii în special deasupra Africii și Americii de Sud.

În paralel, distribuția umidității atmosferice a fost analizată prin intermediul unui canal de unde medii al aceleiași sonde în infraroșu. Zonele cu umiditate scăzută sunt vizibile deasupra deșertului Sahara și Orientului Mijlociu, precum și într-o regiune extinsă din sudul Oceanului Atlantic, unde atmosfera apare semnificativ mai uscată.

Programul Meteosat Third Generation (MTG) reprezintă o misiune europeană de observare a Terrei, dezvoltată de ESA în colaborare cu parteneri industriali și instituționali din Europa. Scopul său este de a furniza date avansate pentru prognoza meteo, monitorizarea fenomenelor extreme și supravegherea calității aerului, sprijinind atât cercetarea științifică, cât și deciziile cu impact social.

Datorită poziției sale geostaționare deasupra ecuatorului, satelitul MTG-S rămâne fix raportat la suprafața Pământului, ceea ce îi permite să observe continuu aceeași regiune. Astfel, Europa și o parte din Africa de Nord sunt monitorizate într-un ciclu repetitiv de 15 minute, oferind o imagine dinamică a evoluției fenomenelor atmosferice.

Satelitul transmite date noi despre temperatură și umiditate la fiecare 30 de minute, completând informațiile furnizate de alți sateliți meteorologici. Acest flux constant de date le permite meteorologilor să analizeze mai precis structura atmosferei și să îmbunătățească acuratețea prognozelor pe termen scurt și mediu.