Un incident periculos a fost evitat săptămâna trecută pe orbita joasă a Pământului, când un satelit chinezesc recent lansat a trecut la doar câteva sute de metri de unul dintre cei aproximativ 9.000 de sateliți Starlink aflați în prezent în spațiu. SpaceX susține că responsabilitatea pentru apropierea periculoasă îi revine operatorului chinez, care nu a furnizat date de poziționare, potrivit The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Atunci când operatorii de sateliți nu partajează datele pentru sateliții lor, pot apărea apropieri periculos de strânse în spațiu. În urmă cu câteva zile, nouă sateliți au fost lansați de la Centrul de Lansare Jiuquan din nord-vestul Chinei. Din câte știm, nu a existat nicio coordonare sau procedură de evitare a conflictelor cu sateliții deja aflați pe orbită, ceea ce a dus la o apropiere de doar 200 de metri între unul dintre noii sateliți și STARLINK-6079, la o altitudine de 560 de kilometri”, a declarat Michael Nicolls, vicepreședinte pentru inginerie Starlink.

Sistemele Starlink și manevrele de evitare

Sateliții Starlink sunt dotați cu sisteme automate care le permit să își ajusteze traiectoria pentru a evita obiectele aflate pe orbită. Pentru ca aceste manevre să fie eficiente, însă, obiectele trebuie să fie cunoscute. În primele șase luni ale anului 2025, navele Starlink au efectuat peste 144.000 de astfel de manevre.

Satelitul implicat în incident a fost lansat de compania CAS Space, cu sediul în Guangzhou, China. Firma a declarat că toate lansările folosesc sisteme de conștientizare a situației spațiale pentru a evita coliziunile cu sateliți sau resturi cunoscute, și a subliniat că procedura este obligatorie. CAS Space a adăugat că incidentul „a avut loc la aproape 48 de ore după separarea încărcăturii utile, moment în care misiunea de lansare se încheiase de mult”.

Aglomerarea orbitei joase și riscurile asociate

În prezent, pe orbita joasă a Pământului sunt monitorizate peste 24.000 de obiecte, inclusiv sateliți și resturi spațiale, în creștere cu 76% față de 2019. Până la sfârșitul acestui deceniu, numărul sateliților din această regiune ar putea ajunge la 70.000, majoritatea fiind parte a constelațiilor de internet spațial dezvoltate de organizații private și guvernamentale din SUA, China și Europa.

Experții avertizează că această aglomerare ridică riscul unui scenariu de tip „sindrom Kessler”, în care o coliziune inițială ar putea declanșa o reacție în lanț, ceea ce ar distruge sateliții existenți și ar face orbita joasă inutilizabilă pentru viitoarele misiuni.