NASA a fost nevoită să întrerupă prematur un test-cheie al rachetei Artemis 2, din cauza unor scurgeri de hidrogen, o problemă care persistă de mai bine de trei ani și care amână cu cel puțin o lună misiunea ce ar trebui să trimită astronauți în jurul Lunii.

Testul a avut ca scop simularea completă a procedurilor de lansare, inclusiv alimentarea rachetei Space Launch System (SLS) cu peste peste 2,6 milioane de litri de hidrogen și oxigen lichid. Operațiunile au decurs inițial conform planului, însă tehnicienii au detectat scurgeri de hidrogen într-un punct de conexiune aflat la baza rachetei, fapt care a determinat oprirea numărătorii inverse, informează Space.com.

Aceleași tipuri de scurgeri au afectat și racheta Artemis 1

Problema nu este una nouă. Aceleași tipuri de scurgeri au afectat și racheta Artemis 1 în timpul testelor efectuate în urmă cu trei ani, situație care a dus atunci la multiple întârzieri și la revenirea rachetei în clădirea de asamblare pentru reparații. Artemis 1 a reușit în cele din urmă să decoleze în noiembrie 2022, într-o misiune fără echipaj care a validat sistemele de bază pentru zborurile spre Lună.

Artemis 2 este însă prima misiune a programului care va transporta astronauți. La bordul capsulei Orion urmează să se afle trei astronauți NASA, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de canadianul Jeremy Hansen, într-un zbor de aproximativ 10 zile în jurul părții îndepărtate a Lunii. Misiunea este esențială pentru pregătirea Artemis 3, programată să marcheze revenirea oamenilor pe suprafața Lunii.

Gestionarea hidrogenului rămâne una dintre cele mai dificile provocări

Oficialii NASA susțin că, de această dată, testul a fost mai reușit decât în cazul Artemis 1. Racheta a fost alimentată complet din prima încercare, iar numărătoarea inversă a ajuns până la ultimele minute înainte de lansare. Totuși, la puțin peste cinci minute înainte de momentul simulat al decolării, scurgerea de hidrogen s-a intensificat, iar sistemele de siguranță au declanșat oprirea testului.

„Am colectat o cantitate enormă de date și, per ansamblu, testul a fost un succes”, a declarat Lori Glaze, responsabil NASA pentru dezvoltarea sistemelor de explorare. Ea a precizat că lecțiile învățate din Artemis 1 au fost aplicate, dar că gestionarea hidrogenului rămâne una dintre cele mai dificile provocări.

Cauza exactă a scurgerilor nu este însă clară

Spre deosebire de situația de acum trei ani, conducerea misiunii consideră că problema ar putea fi rezolvată direct pe rampa de lansare, fără a fi necesară mutarea rachetei înapoi în clădirea de asamblare. Cauza exactă a scurgerilor nu este însă clară. Oficialii NASA iau în calcul inclusiv vibrațiile suferite de rachetă în timpul transportului lent către rampă, un drum de doar câțiva kilometri parcurs în aproximativ 12 ore.

„Hidrogenul este extrem de dificil de controlat. Este o moleculă foarte mică și foarte reactivă”, au explicat reprezentanții agenției, recunoscând că reapariția problemei a fost neașteptată.

NASA a decis deja să renunțe la fereastra de lansare din februarie pentru Artemis 2

Următoarea oportunitate este programată pentru începutul lunii martie, însă o nouă tentativă depinde de rezultatele analizelor și de eventualele reparații efectuate la rampă.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a subliniat că astfel de dificultăți sunt anticipate într-un program atât de complex. „De aceea facem aceste teste. Scopul lor este să descoperim problemele înainte de zbor și să creștem șansele unei misiuni sigure și reușite”, a transmis acesta.