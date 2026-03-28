Echipajul misiunii Artemis 2 a sosit la Kennedy Space Center pentru ultimele pregătiri înaintea lansării programate la începutul lunii aprilie, relatează Space.com.

Misiunea marchează prima deplasare cu echipaj uman spre Lună a NASA după mai bine de 50 de ani.

Astronauții Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de Jeremy Hansen (Canadian Space Agency), au ajuns în Florida la bordul unor aeronave T-38, după plecarea de la Centrul Spațial Johnson din Houston.

O misiune fără aselenizare

Artemis 2 este programată pentru o durată de aproximativ 10 zile. Echipajul va zbura în jurul Lunii și va reveni pe Pământ, fără a efectua o aselenizare.

Astronauții vor călători la bordul capsulei Orion, lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System.

Traiectoria utilizată va fi una de tip „întoarcere liberă”, care permite revenirea pe Pământ fără manevre majore suplimentare.

Pregătiri finale și carantină

Echipajul se află în carantină înainte de lansare, o procedură standard menită să reducă riscurile medicale.

Perioada de lansare este stabilită între 1 și 6 aprilie, cu posibilitatea reprogramării în cazul unor întârzieri.

Înainte de decolare, astronauții vor trece prin ultimele verificări și vor îmbrăca costumele spațiale în cadrul facilității Neil Armstrong Operations and Checkout.

În paralel, echipele tehnice pregătesc alimentarea rachetei cu combustibili criogenici.

Misiunea Artemis 2 are rolul de a testa sistemele capsulei Orion în condiții reale de zbor cu echipaj uman.

Este prima misiune de acest tip din cadrul programului Artemis, care vizează revenirea oamenilor pe Lună și stabilirea unei prezențe susținute.

Dacă misiunea va decurge conform planului, etapele următoare vor include testarea sistemelor de aselenizare și, ulterior, primele misiuni cu echipaj care vor ajunge pe suprafața Lunii în anii următori.