Experimentele de fabricație pe orbita Terrei, până acum realizate doar la bordul Stației Spațiale Internaționale, au făcut un salt major. Start-up-ul britanic Space Forge a produs pentru prima dată plasmă în spațiu, la bordul satelitului ForgeStar-1, în ceea ce marchează un prim pas istoric în dezvoltarea semiconductorilor în mediul fără gravitație, anunță Space.com.

Satelitul ForgeStar-1, lansat în iunie 2025, a fost activat treptat pe parcursul lunilor, iar în decembrie 2025, cuptorul miniatural al navei a generat plasmă la temperatura de 1.000 de grade Celsius. În viitoarele misiuni, susțin oficialii start-up-ului, această tehnologie va permite producerea de materiale extrem de eficiente, imposibil de realizat pe Pământ, datorită proprietăților unice ale microgravitației.

O schimbare fundamentală

Joshua Western, CEO și co-fondator al Space Forge, a declarat că generarea plasmei în orbită reprezintă „o schimbare fundamentală”, care demonstrează că mediul necesar creșterii cristalelor avansate poate fi obținut pe un satelit comercial. „Acest lucru deschide o frontieră complet nouă în fabricația de înaltă tehnologie”, a adăugat el.

Fondată în 2018, Space Forge plănuiește ca un viitor satelit să folosească un cuptor similar pentru a produce un lot de semiconductori direct în spațiu. Aceștia sunt fabricați din materiale rare, precum nitrură de galiu, carbura de siliciu sau diamant, și vor putea fi utilizați în telecomunicații, dispozitive electronice și computere de generație următoare.

Avantajele microgravitației

Compania subliniază că absența gravitației permite atomilor din semiconductori să se alinieze mult mai precis decât pe Pământ, oferind astfel performanțe superioare și posibilitatea de a reduce consumul de energie al dispozitivelor cu până la 60%.

ForgeStar-1 are misiunea de a testa echipamentele fabricii orbitale și va reintra în atmosferă, unde se va descompune în siguranță. Înainte de încheierea misiunii, satelitul va desfășura mai multe experimente pentru a analiza comportamentul plasmei în microgravitație și pentru a colecta date care vor optimiza viitoarele misiuni.

Space Forge a atras în 2025 o finanțare de 22,6 milioane de lire sterline (30,5 milioane de dolari), care va permite construirea satelitului ForgeStar-2. Acesta va produce primul lot de semiconductori „made-in-space” și va fi echipat cu un scut termic inovator pentru a supraviețui reintrării în atmosferă și a livra în siguranță producția pe Pământ.