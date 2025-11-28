Qualcomm dezvăluie versiunea mai puțin puternică a lui Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Aceasta va debuta luna viitoare pe OnePlus 15R

Când Qualcomm a anunțat în noiembrie lansarea chipsetului Snapdragon 8 Elite Gen 5, a menționat că o versiune non-Elite era în curs de dezvoltare, concepută pentru a alimenta o gamă mai accesibilă de telefoane flagship. Acum acel chip a sosit în sfârșit, iar, potrivit The Verge, vine cu același set de caracteristici de bază, deși are unele scăderi de performanță.

Îmbunătățire de 36% față de GPU-ul de acum doi ani

Qualcomm compară 8 Gen 5 cu 8 Gen 3 din 2023, lăudându-se cu o îmbunătățire de 36% a performanței CPU și de 11% a performanței GPU în comparație cu acel cip, împreună cu îmbunătățiri ale eficienței. Dar, având în vedere că 8 Gen 3 are doi ani și Qualcomm a schimbat arhitectura CPU între timp, recentul 8 Elite Gen 5 este o comparație mai utilă.

Noul cip are o structură CPU Oryon similară cu cea a Elite, dar la viteze mai mici. Cele șase nuclee de performanță ating o frecvență maximă de 3,32 GHz, iar cele două nuclee principale ating 3,8 GHz, comparativ cu 3,62 GHz și, respectiv, 4,6 GHz în cazul Elite.

Teoretic, acest lucru îi plasează ca performanța sub nivelul modelului Snapdragon 8 Elite de anul trecut, deși va trebui să așteptăm pentru a vedea cum se compară smartphone-urile reale în practică.

Care sunt dezavantajele față de 8 Elite Gen 5

Modemul X80 al modelului Gen 5 standard are viteze 5G de vârf puțin mai lente, deși performanța Bluetooth și Wi-Fi ar trebui să fie aceeași, iar atât satelitul, cât și banda ultra largă (UWB) sunt acceptate. De asemenea, are specificații ușor reduse pentru GPU-ul Adreno și NPU-ul Hexagon AI, deși Qualcomm nu a oferit detalii exacte despre comparațiile exacte în acest sens, și nu poate utiliza cea mai recentă stocare UFS 4.1.

Dar alte specificații sunt identice pentru cele două chipset-uri, inclusiv capacitățile de încărcare, suportul pentru afișare și marea majoritate a opțiunilor hardware pentru cameră. Qualcomm afirmă că mai mulți producători, printre care Motorola, OnePlus și Vivo, au acceptat deja să utilizeze cipul în noile telefoane, dispozitivele urmând să apară „în următoarele săptămâni”.

OnePlus a anunțat că va fi primul care va face acest lucru, echipând noul chipset în OnePlus 15R, care va fi lansat în Statele Unite ale Americii pe 17 decembrie.