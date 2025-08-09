O tânără din Suceava a cumpărat cu 2.500 lei un iPhone 15 de pe o platformă online, dar a fost înșelată / Ce (nu) conținea coletul?

O tânără de 20 de ani din Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelată după ce a achiziționat un telefon mobil prin platforma OLX, suferind o pagubă de 2.500 lei, informează publicația Monitorul de Suceava, preluată de Știrile Pro TV.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pe 1 august, aceasta a găsit un anunț pentru un iPhone 15, publicat de un vânzător identificat doar prin numele de utilizator „Popa”. După schimbul de mesaje, părțile au stabilit ca produsul să fie livrat prin curier, cu plata ramburs.

Pe 7 august, tânăra a ridicat coletul dintr-un easybox, achitând suma convenită, însă a descoperit că în interior se afla doar cutia originală a telefonului, fără dispozitiv, accesorii sau documente.

Poliția subliniază că astfel de înșelăciuni online sunt tot mai frecvente și avertizează cumpărătorii să manifeste prudență, chiar și pe platforme consacrate, atunci când nu cunosc vânzătorul și acesta nu oferă garanții.

Recomandările includ: efectuarea plății prin firma de curierat doar după verificarea produsului; evitarea furnizării datelor bancare; refuzul mutării discuțiilor pe alte platforme de comunicare; verificarea atentă a profilului și recenziilor vânzătorului; luarea deciziei de cumpărare fără grabă; evitarea tranzacțiilor în cazul oricărei suspiciuni.

Citește și: Un camion care transporta mii de telefoane pliabile Galaxy Z Fold 7 și Flip 7 a fost furat / Produsele aveau o valoare de aproape 10 milioane de dolari