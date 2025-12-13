dark
SpaceX ajunge la o evaluare de 800 de miliarde de dolari și confirmă planurile de listare la bursă

Daniel Simion
13 decembrie 2025
spacex
Sursa foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia
SpaceX, compania condusă de Elon Musk, face un nou pas spre listarea la bursă, după ce a stabilit o evaluare de aproximativ 800 de miliarde de dolari în urma unei vânzări interne de acțiuni, transmite Mediafax. Compania condusă de Elon Musk a confirmat că se pregătește pentru listarea la bursă, cu o posibilă ofertă publică inițială (IPO) în 2026, care ar putea deveni cea mai mare din istorie.

Într-un mesaj transmis angajaților și investitorilor, SpaceX a precizat că intenția listării este de a finanța proiecte extrem de ambițioase. Printre acestea se numără dezvoltarea rachetei Starship, extinderea infrastructurii pentru centre de date AI în spațiu și construirea unei baze pe Lună, notează sâmbătă Bloomberg.

Prețul stabilit în cea mai recentă ofertă secundară este de 421 de dolari pe acțiune, aproape dublu față de nivelul din luna iulie, când compania era evaluată la circa 400 de miliarde de dolari. Această evaluare depășește recordul anterior de 500 de miliarde de dolari stabilit de OpenAI și readuce SpaceX în poziția de cea mai valoroasă companie privată din lume.

În eventualitatea unei IPO, compania ar urmări o evaluare totală de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, comparabilă cu cea atinsă de Saudi Aramco la listarea sa din 2019. Conducerea SpaceX subliniază însă că momentul listării și evaluarea finală nu sunt încă sigure, iar planurile pot suferi modificări în funcție de evoluția proiectelor și a pieței.

În prezent, SpaceX continuă să domine industria spațială prin lansările frecvente ale rachetei Falcon 9 și prin rețeaua de sateliți Starlink, care furnizează internet pentru milioane de utilizatori la nivel global.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

