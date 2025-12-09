SpaceX lansează astăzi o misiune secretă pentru armata SUA

SpaceX va lansa azi o rachetă Falcon 9 cu o încărcătură secretă pentru Oficiul Național de Recunoaștere al SUA (NRO). Decolarea este programată pentru ora 21:16 ora României de la Cape Canaveral Space Force Station. Evenimentul poate fi urmărit live pe site-ul SpaceX și pe contul companiei X, începând cu aproximativ 10 minute înainte de lansare, anunță Space.com care, de asemenea, va transmite live lansarea rachetei.

NROL-77, așa cum este denumită misiunea, este clasificată, iar detaliile despre satelitul transportat nu au fost făcute publice. Potrivit comunicatului de presă NRO, misiunea „poartă o încărcătură de securitate națională proiectată, construită și operată de NRO”.

Aceasta va fi a treia misiune lansată de SpaceX în 2025 pentru NRO și U.S. Space Systems Command și a șaptea lansare Falcon 9 din acest an cu prefixul „NROL-”. Prima etapă a rachetei Falcon 9, booster-ul 1096, este programată să revină pentru aterizare la Cape Canaveral la aproximativ 8,5 minute după decolare.

Momentul și locul exact de desfășurare a încărcăturii NROL-77 nu sunt făcute publice, iar istoricul lansărilor similare sugerează că transmisiunea live va fi întreruptă după aterizarea booster-ului.