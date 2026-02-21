dark
SpaceX revine în Bahamas după incidentul de anul trecut care a provocat o ploaie de deșeuri peste țară

George Radu
21 februarie 2026
Deșeuri produse de Starship
Deșeuri produse de Starship, Credit foto: Jon Shapley / AP / Profimedia
SpaceX a obținut autorizația pentru reluarea aterizărilor rachetelor Falcon 9 în apele teritoriale ale Bahamasului, la aproape un an după ce testul mega-rachetei Starship a provocat căderea de resturi asupra unor zone ale insulelor. Autoritatea pentru Aviație Civilă din Bahamas (CAA-B) a anunțat că toate verificările de mediu și reglementările necesare au fost finalizate conform standardelor de siguranță aerospațială, informează Space.com.

Parteneriatul dintre SpaceX și Bahamas, inițiat la începutul anului 2025, permite recuperarea primelor trepte Falcon 9 în apele teritoriale ale țării. Până acum, majoritatea lansărilor Falcon 9 urmau traiectorii estice, aterizând în Atlanticul deschis.

Prima aterizare în Bahamas a avut loc pe 18 februarie 2025

Prima aterizare în Bahamas a avut loc pe 18 februarie 2025, pe o platformă maritimă, în cadrul unei lansări Starlink. SpaceX intenționa să efectueze 20 de aterizări în Bahamas anul trecut, însă doar una a fost realizată, după ce un zbor de test Starship pe 6 martie a dus la suspendarea temporară a parteneriatului, până la finalizarea unei evaluări de mediu.

Acum, după ce studiul de mediu a fost încheiat și este favorabil SpaceX, compania plănuiește să reia aterizările. Prima treaptă Falcon 9 va reveni pe om platformă în Exuma Sound în cadrul misiunii Starlink Group 10-36, care va lansa 29 de sateliți pe orbits joasă a Pământului.

Incidentul Starship de anul trecut a fost al optulea zbor de test al vehiculului, iar următoarele zboruri, inclusiv cele 10 și 11 din august și octombrie, au fost realizate cu succes.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

