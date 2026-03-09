dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

SpaceX a lansat 25 de noi sateliți Starlink de la baza spațială din California

Redacția TechRider
9 martie 2026
Lansarea unei rachete Flacon 9 de la SpaceX
Sursa foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Compania spațială SpaceX a lansat un nou lot de 25 de sateliți pentru rețeaua de internet prin satelit Starlink, folosind o rachetă Falcon 9.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Lansarea a avut loc de la Vandenberg Space Force Base din statul California, de la Space Launch Complex 4E, la ora 11:00 GMT, potrivit Space.com.

Sateliții au fost plasați pe orbită joasă

La aproximativ o oră după lansare, SpaceX a confirmat că toți cei 25 de sateliți din misiunea Group 17-18 au fost desfășurați cu succes pe orbita joasă a Pământului, unde vor deveni parte a rețelei globale de internet prin satelit Starlink.

Sistemul Starlink are rolul de a oferi acces la internet în bandă largă în zonele unde infrastructura terestră este limitată sau inexistentă.

Aterizare reușită a primei trepte a rachetei

Prima treaptă a rachetei Falcon 9, cunoscută sub numele de Booster 1097, și-a încheiat al șaptelea zbor cu o aterizare autonomă reușită pe barja dronă „Of Course I Still Love You”, amplasată în Oceanul Pacific.

Această tehnologie de recuperare și reutilizare a rachetelor este una dintre principalele inovații dezvoltate de SpaceX, contribuind la reducerea costurilor lansărilor spațiale.

După această lansare, numărul total de sateliți activi din rețeaua Starlink a ajuns la 9.915, potrivit datelor publicate de Space.com.

Misiunea reprezintă a 29-a lansare realizată de SpaceX în 2026 și a 639-a lansare din istoria companiei.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...