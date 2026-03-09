SpaceX a lansat 25 de noi sateliți Starlink de la baza spațială din California

Compania spațială SpaceX a lansat un nou lot de 25 de sateliți pentru rețeaua de internet prin satelit Starlink, folosind o rachetă Falcon 9.

Lansarea a avut loc de la Vandenberg Space Force Base din statul California, de la Space Launch Complex 4E, la ora 11:00 GMT, potrivit Space.com.

Sateliții au fost plasați pe orbită joasă

La aproximativ o oră după lansare, SpaceX a confirmat că toți cei 25 de sateliți din misiunea Group 17-18 au fost desfășurați cu succes pe orbita joasă a Pământului, unde vor deveni parte a rețelei globale de internet prin satelit Starlink.

Sistemul Starlink are rolul de a oferi acces la internet în bandă largă în zonele unde infrastructura terestră este limitată sau inexistentă.

Aterizare reușită a primei trepte a rachetei

Prima treaptă a rachetei Falcon 9, cunoscută sub numele de Booster 1097, și-a încheiat al șaptelea zbor cu o aterizare autonomă reușită pe barja dronă „Of Course I Still Love You”, amplasată în Oceanul Pacific.

Această tehnologie de recuperare și reutilizare a rachetelor este una dintre principalele inovații dezvoltate de SpaceX, contribuind la reducerea costurilor lansărilor spațiale.

După această lansare, numărul total de sateliți activi din rețeaua Starlink a ajuns la 9.915, potrivit datelor publicate de Space.com.

Misiunea reprezintă a 29-a lansare realizată de SpaceX în 2026 și a 639-a lansare din istoria companiei.