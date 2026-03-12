Compania spațială americană Firefly Aerospace a lansat cu succes racheta Alpha, marcând prima misiune a lansatorului după aproape un an de pauză, în urma a două incidente majore din 2025, relatează Space.com.

Misiunea, denumită „Stairway to Seven”, reprezintă al șaptelea zbor al rachetei Alpha. În cursul anului trecut, programul a fost afectat de două accidente. Primul a avut loc în aprilie, în timpul misiunii „Message in a Booster”, care transporta un satelit demonstrativ pentru Lockheed Martin. Deși lansarea a avut loc, satelitul nu a putut fi plasat pe orbită din cauza unei anomalii apărute în timpul separării treptelor rachetei.

Un al doilea incident s-a produs în septembrie, când prima treaptă a rachetei Alpha a explodat pe rampă în timpul testelor de prelansare pentru misiunea „Stairway to Seven”. Explozia a provocat întârzieri de mai multe luni, în timp ce compania a investigat cauza problemei și a pregătit un nou booster pentru zbor.

Cauza exploziei și modificarea misiunii

Investigația realizată de Firefly a stabilit că explozia de pe standul de testare a fost provocată de o eroare de proces în timpul integrării primei trepte, care a dus la o contaminare minoră cu hidrocarburi. Compania a precizat că nu a fost vorba despre un defect de proiectare al rachetei.

După acest incident, Firefly a decis să transforme misiunea „Stairway to Seven” într-un zbor de testare, concentrat pe verificarea performanței nominale a primei și celei de-a doua trepte ale rachetei.

Mission success! Alpha Flight 7 achieved nominal performance and validated key systems ahead of our Block II configuration upgrade. This test flight also delivered a demonstrator payload for @LockheedMartin . Congratulations to the entire Stairway to Seven team! Read more:… pic.twitter.com/e7Sp0RqB9H — Firefly Aerospace (@FireflySpace) March 12, 2026

Racheta Alpha a fost lansată miercuri la ora locală 20:50 ET (00:50 GMT, joi), de la Vandenberg Space Force Base din California.

La aproximativ două minute și 40 de secunde după decolare, racheta a realizat cu succes separarea primei trepte, iar etapa superioară a continuat traiectoria către orbită. Aproximativ opt minute după lansare, motorul treptei superioare s-a oprit conform planului, iar vehiculul a atins orbita la aproximativ 243 de kilometri deasupra Pământului.

Controlul misiunii a anunțat ulterior că zborul a atins parametrii nominali și a validat mai multe sisteme cheie ale rachetei, livrând în același timp o sarcină utilă demonstrativă pentru Lockheed Martin.

Pregătiri pentru versiunea Alpha Block II

Potrivit companiei, acest zbor a avut și rolul de a valida sisteme importante înainte de introducerea versiunii modernizate Alpha Block II, care ar urma să debuteze odată cu zborul 8.

Noua versiune a rachetei va fi cu aproximativ 2,13 metri mai înaltă decât modelul actual, care are o lungime de 29,6 metri. De asemenea, va include sisteme avansate de avionică, alimentare modernizată și protecții termice îmbunătățite.

Deși compania a obținut recent un succes important în domeniul explorării lunare — când modulul său fără echipaj Blue Ghost a devenit prima navă spațială privată care a finalizat cu succes o misiune pe suprafața Lunii — lansatorul Alpha a avut până acum un parcurs mixt, reușind doar trei dintre cele șapte misiuni orbitale efectuate până în prezent.