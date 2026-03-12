dark
„Stairway to Seven”: Lansare reușită pentru racheta Alpha a companiei Firefly Aerospace, după un an marcat de incidente

Ștefan Munteanu
12 martie 2026
racheta-alpha-firefly
Sursa foto: Firefly Aerospace
Compania spațială americană Firefly Aerospace a lansat cu succes racheta Alpha, marcând prima misiune a lansatorului după aproape un an de pauză, în urma a două incidente majore din 2025, relatează Space.com.

Misiunea, denumită „Stairway to Seven”, reprezintă al șaptelea zbor al rachetei Alpha. În cursul anului trecut, programul a fost afectat de două accidente. Primul a avut loc în aprilie, în timpul misiunii „Message in a Booster”, care transporta un satelit demonstrativ pentru Lockheed Martin. Deși lansarea a avut loc, satelitul nu a putut fi plasat pe orbită din cauza unei anomalii apărute în timpul separării treptelor rachetei.

Un al doilea incident s-a produs în septembrie, când prima treaptă a rachetei Alpha a explodat pe rampă în timpul testelor de prelansare pentru misiunea „Stairway to Seven”. Explozia a provocat întârzieri de mai multe luni, în timp ce compania a investigat cauza problemei și a pregătit un nou booster pentru zbor.

Cauza exploziei și modificarea misiunii

Investigația realizată de Firefly a stabilit că explozia de pe standul de testare a fost provocată de o eroare de proces în timpul integrării primei trepte, care a dus la o contaminare minoră cu hidrocarburi. Compania a precizat că nu a fost vorba despre un defect de proiectare al rachetei.

După acest incident, Firefly a decis să transforme misiunea „Stairway to Seven” într-un zbor de testare, concentrat pe verificarea performanței nominale a primei și celei de-a doua trepte ale rachetei.

Racheta Alpha a fost lansată miercuri la ora locală 20:50 ET (00:50 GMT, joi), de la Vandenberg Space Force Base din California.

La aproximativ două minute și 40 de secunde după decolare, racheta a realizat cu succes separarea primei trepte, iar etapa superioară a continuat traiectoria către orbită. Aproximativ opt minute după lansare, motorul treptei superioare s-a oprit conform planului, iar vehiculul a atins orbita la aproximativ 243 de kilometri deasupra Pământului.

Controlul misiunii a anunțat ulterior că zborul a atins parametrii nominali și a validat mai multe sisteme cheie ale rachetei, livrând în același timp o sarcină utilă demonstrativă pentru Lockheed Martin.

Pregătiri pentru versiunea Alpha Block II

Potrivit companiei, acest zbor a avut și rolul de a valida sisteme importante înainte de introducerea versiunii modernizate Alpha Block II, care ar urma să debuteze odată cu zborul 8.

Noua versiune a rachetei va fi cu aproximativ 2,13 metri mai înaltă decât modelul actual, care are o lungime de 29,6 metri. De asemenea, va include sisteme avansate de avionică, alimentare modernizată și protecții termice îmbunătățite.

Deși compania a obținut recent un succes important în domeniul explorării lunare — când modulul său fără echipaj Blue Ghost a devenit prima navă spațială privată care a finalizat cu succes o misiune pe suprafața Lunii — lansatorul Alpha a avut până acum un parcurs mixt, reușind doar trei dintre cele șapte misiuni orbitale efectuate până în prezent.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

