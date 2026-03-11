Astronomii care monitorizează cometa interstelară 3I/ATLAS au descoperit că aceasta este neobișnuit de bogată în alcool, ceea ce poate oferi indicii despre modul în care astfel de obiecte și chiar planete se formează în jurul altor stele.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Descoperirea a fost prezentată într-un studiu încărcat pe arhiva preprint arXiv, care nu a fost încă evaluat prin recenzia colegială, relatează Space.com și Wired.

Cercetătorii au folosit antenele radio ale Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) din Chile pentru a detecta semnale puternice de metanol (CH3OH), o moleculă simplă de alcool, în norul de gaz care înconjoară cometa.

Pe măsură ce 3I/ATLAS s-a apropiat de Soare, lumina solară a încălzit suprafața înghețată, provocând eliberarea de gaz și praf și formarea unei comae strălucitoare în jurul nucleului. Această cometă activă a permis radiotelescopului ALMA să analizeze compoziția chimică în detaliu.

Un dezechilibru chimic neobișnuit

Măsurătorile au arătat că metanolul este mult mai abundent, comparativ cu cianura de hidrogen, decât se observă în mod obișnuit la cometele din Sistemul Solar. Acest dezechilibru sugerează că 3I/ATLAS s-ar fi format într-un sistem planetar cu condiții fizice diferite, precum temperaturi mai scăzute sau un inventar chimic diferit față de mediul în care s-au format cometele noastre, potrivit Observatorului Național de Radioastronomie (NRAO) din Charlottesville, Virginia.

„Observarea lui 3I/ATLAS este ca și cum ai lua o amprentă chimică dintr-un alt sistem stelar”, a declarat Nathan Roth, autorul principal al studiului. „Detaliile arată compoziția obiectului și faptul că este plin de metanol într-un mod pe care nu-l vedem la cometele din propriul nostru sistem solar.”

Deși metanolul nu este rar în spațiu, cantitatea detectată în 3I/ATLAS pare neobișnuit de mare, oferind o „amprentă” chimică valoroasă dintr-un alt sistem planetar.

Obiect interstelar rar și valoros pentru cercetare

Descoperit în iulie 2025 de Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar cunoscut care a pătruns în Sistemul Solar. Primele două au fost ʻOumuamua și 2I/Borisov.

De la descoperire, telescoape din întreaga lume, inclusiv Telescopul Spațial Hubble și Telescopul Spațial James Webb, au monitorizat cometa. Observațiile arată o coma difuză și o coadă subțire de praf, formate pe măsură ce lumina Soarelui încălzește gheața și eliberează material în spațiu.

Fluxurile de gaz ajută, de asemenea, la explicarea norului extins de gaz care emite radiație X, produs atunci când particulele vântului solar interacționează cu materialul degajat din nucleu. Observațiile ALMA au arătat că cianura de hidrogen provine preponderent din nucleu, în timp ce metanolul este eliberat atât din nucleu, cât și de pe granulele de gheață din coma cometei – pentru prima dată un astfel de fenomen este cartografiat într-un obiect interstelar.

Speculațiile online au sugerat că 3I/ATLAS ar putea fi de origine artificială, însă datele privind coada cometară, jeturile de gaz și compoziția moleculară confirmă natura sa naturală.

Obiecte ca 3I/ATLAS acționează ca mesageri ai altor sisteme planetare, păstrând condițiile chimice originale și oferind oamenilor de știință oportunități rare de a studia elementele constitutive ale unor lumi îndepărtate fără a părăsi Sistemul Solar.