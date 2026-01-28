STUDIU Observarea Pământului de pe Lună poate oferi cea mai completă imagine a radiației globale de pe Terra

Un nou studiu științific arată că observarea Pământului de pe Lună poate oferi cea mai completă imagine a radiației globale a planetei, depășind limitările sateliților actuali.

Bilanțul de radiații al Pământului (echilibrul între energia primită de la Soare și cea pe care planeta o reflectă în spațiu) este un indicator crucial pentru studiul climei. Deși sateliții joacă un rol important, aceștia au limitări: cei de orbită joasă observă doar anumite părți ale planetei la momente diferite, iar cei geostaționari monitorizează doar o emisferă fixă. Aceasta face dificilă obținerea unei imagini globale coerente și continue a radiației reflectate de Pământ, scrie Xinhua.

„De pe Lună, Pământul apare ca un disc complet. Această perspectivă ne permite să extragem semnalele de radiație dominante și să reducem interferențele cauzate de fenomene meteorologice locale sau de mică amploare”, explică Ye Hanlin, cercetător la Institutul de Fizică Atmosferică din cadrul Academiei Chineze de Științe și autor principal al studiului.

Analiza cercetătorilor, publicată inițial în Journal of Geophysical Research: Atmospheres, arată că aproximativ 90% din variațiile radiației globale, așa cum sunt observate de pe Lună, pot fi descrise prin modele matematice simple denumite armonici sferice. Acestea funcționează ca o „amprentă radiativă” globală, oferind o imagine clară a modului în care energia Pământului este distribuită și reflectată.

Studiul identifică, de asemenea, modele ritmice cauzate de fazele Lunii, de mișcarea sa orbitală și de rotația zilnică a Pământului, care lasă semnături distincte în datele privind radiația. Această abordare permite oamenilor de știință să diferențieze influența proceselor climatice globale de zgomotul local sau temporar.

Guo Huadong, academician la CAS și autor-corespondent al studiului, subliniază că o platformă plasată pe Lună oferă o perspectivă „durabilă, holistică și unică” asupra Pământului, care nu poate fi obținută de sateliții convenționali. Aceasta poate sprijini măsurarea precisă a radiației și monitorizarea schimbărilor climatice, contribuind la o mai bună înțelegere a proceselor fundamentale care guvernează clima planetei.

Studiul sugerează că această perspectivă lunară ar putea deveni un instrument esențial pentru cercetările climatice viitoare, oferind date mai coerente și fiabile pentru modele globale de prognoză și pentru înțelegerea efectelor încălzirii globale.