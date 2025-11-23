În urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Pământului. Un corp ceresc uriaș, numit Theia, s-a ciocnit cu Terra primordială. Modul în care s-a desfășurat impactul și ceea ce s-a întâmplat după aceea nu sunt încă pe deplin elucidate. Cert este însă că dimensiunea, compoziția și orbita Pământului s-au schimbat ca urmare a coliziunii, iar impactul a marcat nașterea Lunii, informează Phys.org.

Theia a fost complet distrusă la impact, dar semnătura sa chimică se regăsește încă în rocile Pământului și ale Lunii. Pornind de la această idee, o echipă internațională de cercetători de la Institutul Max Planck și Universitatea din Chicago, a analizat cu o precizie fără precedent raporturile izotopilor de fier, crom, molibden și zirconiu.

Urmele unei planete dispărute

În Sistemul Solar timpuriu, izotopii unui element nu erau distribuiți uniform. La marginile exterioare ale sistemului, aceștia apăreau în proporții ușor diferite față de regiunile apropiate de Soare. Astfel, compoziția izotopică a unui corp păstrează informații despre zona în care s-a format.

„Compoziția unui corp păstrează întreaga sa istorie de formare, inclusiv locul de proveniență”, afirmă Thorsten Kleine, coautor al studiului.

În cadrul studiului au fost analizate 15 roci terestre și șase mostre lunare aduse de misiunile Apollo, iar rezultatul confirmă observațiile anterioare. Mai exact, Pământul și Luna sunt aproape identice din punct de vedere izotopic.

O inginerie inversă planetară

Pentru a depăși ambiguitatea similarităților, echipa a folosit o abordare neobișnuită, o formă de inginerie inversă planetară. Cercetătorii au testat mii de combinații posibile ale compoziției Pământului timpuriu și ale planetei Theia pentru a identifica scenariile ce ar putea explica starea actuală.

Analizele au ținut cont de timpul la care diferite elemente au ajuns în mantaua Pământului. Unele, precum fierul și molibdenul, au ajuns doar după formarea nucleului, probabil aduse de Theia.

Pământul și Theia s-au format în aceeași zonă a sistemului solar

Scenariile plauzibile indică faptul că atât Pământul, cât și Theia au fost compuse în mare parte din materiale provenite din Sistemul Solar interior.

„Pământul și Theia au fost probabil vecine”, explică Timo Hopp, autorul principal al studiului.

Totuși, compoziția lui Theia nu se potrivește perfect cu nicio clasă cunoscută de meteoriți, ceea ce sugerează că în coliziune a fost implicat și un tip de material încă necunoscut, provenit probabil dintr-o regiune chiar mai apropiată de Soare.