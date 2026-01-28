STUDIU Sateliții din constelația Amazon LEO perturbă observațiile astronomice

Un studiu recent atrage atenția asupra efectelor megaconstelațiilor de sateliți asupra cercetării astronomice. Cercetarea, citată de Space.com, indică faptul că sateliții din constelația Amazon LEO sunt suficient de luminoși pentru a perturba observațiile realizate de astronomi.

Analiza a inclus aproape 2.000 de observații ale sateliților Amazon LEO și a arătat că luminozitatea acestora depășește limita recomandată de Uniunea Astronomică Internațională (IAU), stabilită pentru a asigura coexistența megaconstelațiilor de comunicații cu cercetarea astronomică.

Sateliții Amazon orbitează la 630 km altitudine și au o magnitudine aparentă medie de 6,28. Deși nu sunt vizibili cu ochiul liber în mod obișnuit, în aproximativ 25% din observații au fost suficient de strălucitori pentru a putea fi observați fără telescoape.

Anthony Mallama, astronom la Centrul IAU pentru Protecția Cerului Întunecat, a precizat că luminozitatea ridicată afectează în special studiile la scară largă realizate de observatoare terestre precum Vera C. Rubin, dar poate perturba și observatoarele orbitale, inclusiv Telescopul Spațial Hubble.

Mallama și colegii săi au comparat Amazon LEO cu alte rețele de sateliți. Starlink de la SpaceX, cu aproximativ 9.500 de sateliți, rămâne cea mai mare constelație activă, în timp ce BlueBird de la AST SpaceMobile, cu antene uriașe de 64 m² (și până la 223 m² pentru generațiile viitoare), este cel mai strălucitor obiect artificial de pe cer.

Sateliții Amazon LEO sunt mai puțin luminoși decât BlueBird, dar ușor mai slabi decât majoritatea Starlink, orbitele mai înalte ale acestora reducând impactul vizual.

Viitorii sateliți Amazon LEO urmează să orbiteze mai jos, la 590 km, ceea ce va crește vizibilitatea lor pe cerul nopții. John Barentine, astronom la Observatorul Silverado Hills din Arizona, a remarcat că aceștia sunt deosebit de vizibili în timpul amurgului.

Amazon a început lansările în 2025, iar până în prezent au fost plasați pe orbită 180 de sateliți, cu planuri de extindere la peste 3.200 de unități. Mallama a apreciat totuși colaborarea companiei cu comunitatea astronomică pentru reducerea luminozității și impactului asupra observatorilor de la sol.

Metodele includ reflectarea luminii solare în spațiu și orientarea componentelor astfel încât să nu fie vizibile direct de pe Pământ.

Astronomii avertizează asupra problemelor generate de megaconstelațiile de la lansarea primilor sateliți Starlink în 2019, când imagini astronomice au fost afectate de dâre vizuale ale sateliților.

Cu toate acestea, companiile, inclusiv SpaceX și Amazon, colaborează cu cercetătorii pentru a diminua aceste efecte, demonstrând un progres semnificativ în protejarea cerului nocturn.

Raporturi anterioare indică că majoritatea constelațiilor operaționale de internet, inclusiv proiectele chinezești Qianfan și Guowang, depășesc limitele de luminozitate recomandate, cu excepția OneWeb, a cărei orbită mai înaltă de peste 1.200 km reduce impactul vizual asupra astronomiei.