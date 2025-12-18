Senatul SUA a validat miercuri numirea antreprenorului miliardar Jared Isaacman în funcţia de şef al NASA, după luni de incertitudine privind conducerea agenţiei spaţiale americane, relatează dpa, citată de Agerpres.

Isaacman, un asociat apropiat al miliardarului Elon Musk, a fost validat cu un vot de 67 la 30 şi acum va superviza ambiţiosul program al preşedintelui Donald Trump de explorare a lunii. Ministrul transporturilor Sean Duffy s-a aflat la conducerea agenţiei cu titlu interimar.

Trump a vorbit prima dată despre numirea la NASA a lui Isaacman în decembrie anul trecut, când era încă preşedinte ales. Nominalizarea a fost mai târziu retrasă în luna mai, în contextul unei dispute cu Elon Musk, potrivit relatărilor din media americane, între care şi New York Times.

Într-o schimbare de poziţie neaşteptată, Trump l-a nominalizat din nou pe Isaacman la începutul lui noiembrie, elogiindu-i CV-ul şi viziunea sa pentru explorarea spaţiului.

„Pasiunea lui Jared pentru spaţiu, experienţa de astronaut şi dedicarea lui pentru împingerea limitelor explorării, dezvăluind misterele universului şi făcând să avanseze economia spaţiului nou, îl fac să fie ideal să conducă NASA într-o nouă eră curajoasă”, a scris Trump. Motivele din spatele schimbării de curs nu au fost iniţial făcute publice, notează dpa.

Isaacman a atras atenţia în ultimii ani prin faptul că a condus două misiuni spaţiale private. În 2021, el a zburat într-o misiune civilă care a orbitat Pământul timp de aproape trei zile. În septembrie 2024, el a luat parte la misiunea Polaris Dawn, în timpul căreia echipajul a ajuns la o altitudine de circa 1.400 km şi a efectuat o scurtă plimbare în spaţiu.

Donald Trump a stabilit revenirea astronauţilor americani pe lună drept un obiectiv central. Potrivit programului său Artemis, NASA intenţionează să readucă astronauţi pe lună pentru prima dată în peste 50 de ani, ca o fundaţie pentru viitoare misiuni spre Marte.

NASA plănuieşte să aducă un echipaj de patru membri pe orbita lunii până în aprilie 2026 şi să aselenizeze o navă cu echipaj pe satelitul Pământului în 2027.